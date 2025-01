O chute perdido de Harry Kane precisa se livrar da crise na visita do Bayern de Munique ao Freiburg

O atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, espera superar a desvantagem na frente do gol quando sua equipe viajar para enfrentar o Freiburg, no sábado. Com 16 gols em 16 jogos nesta temporada, Kane ainda lidera a tabela de artilheiros da Bundesliga, mas os números desmentem uma tendência que pode preocupar os líderes da liga. Kane não marca em jogo aberto desde novembro, há sete jogos em todas as competições, embora a incrível confiabilidade do capitão da Inglaterra na cobrança de pênalti tenha ofuscado sua queda de forma. Durante esse tempo, ele marcou dois pênaltis, elevando sua contagem para 27 pênaltis consecutivos marcados por clube e seleção, desde a fracassada quarta-de-final da Copa do Mundo de 2022, contra a França.

Durante a derrota de quarta-feira por 3 a 0 na Liga dos Campeões para o Feyenoord, Kane e Bayern dominaram a posse de bola, mas não conseguiram converter muitas chances.

O jogador de 31 anos perdeu quatro jogos em dezembro devido a uma lesão no tendão da coxa e aparentemente ainda não voltou à plena forma.

“É claro que precisamos dos gols dele”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, sobre Kane.

Ele não marcou, mas sabe disso e provavelmente é mais crítico consigo mesmo do que qualquer outra pessoa.

“Ele passou por muitos altos e alguns baixos. Se há alguém que pode lidar com a queda, é Harry Kane.”

O técnico do Freiburg, Julian Schuster, disse na quinta-feira que seu time enfrentaria o Bayern, derrotado.

“Quando um time perde, isso automaticamente adiciona um pouco de tempero na próxima vez. E todos nós sabemos o que significa quando o Bayern perde.”

Em sua primeira temporada no cargo, Schuster fez com que sua equipe terminasse na oitava colocação. O Freiburg é particularmente forte em casa, na Floresta Negra, onde perdeu apenas uma vez em nove jogos.

Schuster disse que a derrota do Bayern na quarta-feira mostrou que é possível “encontrar brechas e prejudicá-las”.

O Leverkusen enfrentará o RB Leipzig no sábado sabendo que se vencer e o Bayern perder, poderá reduzir a vantagem no topo da tabela para apenas um ponto.

Os atuais campeões de Xabi Alonso sofreram uma derrota no meio da semana, perdendo para o Atlético de Madrid por 2 a 1, apesar de terem assumido a liderança na Espanha.

O Leipzig está 10 pontos atrás do Leverkusen, mas continua a ser a única equipa a derrotá-los no campeonato desde maio de 2023, vencendo por 3-2 fora em agosto.

O defesa do Leipzig, David Raum, diz que o Leverkusen é uma equipa de “calibre diferente”, mas prometeu “tornar as coisas o mais difíceis possível para eles”.

A derrota do Dortmund por 2 a 1 na Liga dos Campeões contra o Bologna, na terça-feira, seguida pela demissão do técnico Nuri Sahin um dia depois.

Mike Tullberg, substituto interino de Sahin, estará no banco de reservas para o confronto em casa de sábado com o Werder Bremen, em uma tentativa de levar o Dortmund de volta às vitórias.

Os finalistas da Liga dos Campeões da última temporada estão em 10º lugar no campeonato e venceram apenas um dos últimos nove jogos em todas as competições.

Vale a pena assistir: Patrik Schick Embora Kane possa estar competindo no seu melhor, o mesmo não pode ser dito do líder do Bayer Leverkusen, Patrik Schick.

O atacante tcheco marcou 12 gols nos últimos oito jogos, nenhum deles de pênalti.

A forma de Schick significa que o Leverkusen não perdeu o lesionado Victor Boniface, que deverá regressar à equipa no próximo fim-de-semana.

Schick, de 28 anos, passou a temporada 2019-20 emprestado ao Leipzig, marcando 10 gols em 28 jogos, mas nunca marcou contra seus ex-empregadores.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)