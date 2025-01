O College Football Playoff tem um problema gritante.

Olhe para as mídias sociais e você verá: As classificações do futebol universitário da pré-temporada de 2025 começam a surgir Uma combinação de Texas, Geórgia, estado de Ohio e Oregon governa o top 10, o que é bom e razoável, exceto pelo fato de que. a temporada de 2024 ainda não acabou.

Estado de Ohio e Notre Dame, lembra? Eles são os que ainda estão vivos nos playoffs do futebol universitário; nem comece por alguns dias, e aqui estamos olhando para 2025. Você não vê isso na NFL; Ninguém está prevendo como será o desempenho dos Chiefs em 2025, ou se os Eagles chegarão ao Super Bowl em 2026. Mas aqui estamos nós na terra do futebol universitário, criando histórias porque, no momento, não há nenhuma para contar.

Nós entendemos: o Complexo Industrial de Conteúdo de Futebol Universitário abomina o vácuo e há definitivamente uma grande lacuna no futebol universitário no momento. O novo CFP de 12 equipes começou há um mês (o que parece uma eternidade, já que estava do outro lado do feriado) e ambas as equipes jogaram exatamente uma vez desde o dia de Ano Novo.

Para os torcedores de certa idade (mais velhos), o futebol universitário sempre teve um fim natural: o Ano Novo. É por isso que o Rose Bowl se tornou lendário; Você passou o dia de Ano Novo tremendo em algum lugar no leste, enquanto duas equipes universitárias em uniformes brilhantes lutavam sob o sol da Califórnia. Nas décadas posteriores, surgiu primeiro o Orange Bowl, o Rose Bowl à tarde e o Sugar Bowl à noite, e tudo estava bem no mundo.

Mas assim que o Bowl Championship Series começou, a data do bowl que sediaria o jogo do campeonato BCS começou a ser adiada para janeiro: dia 3 ou 4, dependendo de como caísse o calendário. Quando o BCS interrompeu um jogo separado do campeonato nacional, sua data foi prorrogada até janeiro, para 7 ou 8. E durante os primeiros anos do CFP de quatro equipes, a segunda-feira da primeira semana completa do ano tornou-se de fato. a data do campeonato nacional.

Agora esse dia está aberto, e adivinhe quem caiu nessa: a NFL, que agora agenda o jogo final de seu fim de semana wild card para segunda-feira à noite. E esse é um resumo perfeito do problema que o futebol universitário enfrenta agora.

(Ilustração do Yahoo Sports)

O CFP é uma fonte maravilhosa de alegria futebolística, jogo após jogo de (por vezes) emocionantes confrontos que vão do inesperado ao sublime. O problema é que o CFP alargado exige agora quatro semanas de jogos, e não duas, e encaixar esses jogos no período mais movimentado do ano não é uma tarefa fácil.

O futebol universitário está lutando contra quatro forças: o calendário acadêmico, os feriados, a tradição e a NFL. Cada um deles individualmente seria administrável; Juntos, eles forçaram o futebol universitário a entrar no limbo estranho e extenso que vemos hoje.

A razão fundamental pela qual o futebol universitário existe (faculdades reais) é o elemento mais frequentemente ignorado de toda a superestrutura. Mas há um custo acadêmico para estender uma temporada de nove jogos para 12 ou 16 que Notre Dame e Ohio State irão disputar. Curiosamente, isto representa uma enorme perturbação nos calendários académicos de todos os alunos envolvidos na equipa: jogadores, equipa de apoio, banda, etc. Combine isso com as férias e você não poderá simplesmente continuar em dezembro com os jogos; alguns deles acabarão caindo no Natal ou na véspera de Natal. (No entanto, não se surpreenda se você eventualmente assistir ao futebol universitário durante as férias. O dinheiro tem uma maneira de afastar as objeções familiares e acadêmicas.)

Até agora, o PCP fez o melhor trabalho possível ao incorporar a tradição (ou seja, as taças do Dia de Ano Novo) no seu quadro, mas continua a ser uma âncora de uma programação enterrada e imóvel. Mais preocupante é a NFL, que reivindica uma proporção crescente de fins de semana à medida que janeiro avança. E ninguém está movendo a NFL. De qualquer forma, como a NBA descobriu no Natal, a NFL vem com tudo que pode.

O que pode ser feito?

Isso nos leva onde estamos agora, onde o mundo do futebol universitário já está olhando para além do jogo do campeonato, em vez de ficar entusiasmado com o jogo. (Nem sequer tocamos na loucura de abrir o portal de transferências bem no meio de tudo isso.) Então, o que pode ser feito para manter o ritmo e evitar que a temporada de futebol americano universitário se torne muito prolongada?

É notável que, apesar de todas as alterações iniciais propostas para o CFP, o agendamento não está realmente em discussão. É simplesmente um obstáculo muito grande para ser superado neste momento. Sem mais fins de semana sendo criados, o futebol universitário precisa ser criativo com os que tem.

As opções, então, são bastante óbvias: começar a temporada mais cedo ou eliminar partes da temporada como estão. Avançar na temporada teria seus próprios efeitos em cascata, incluindo a mudança dos jogos de rivalidade das datas tradicionais do fim de semana de Ação de Graças. Mas as outras opções são igualmente complicadas: livrar-se dos jogos do campeonato da conferência e de todas as receitas que os acompanham, ou iniciar os playoffs no mesmo fim de semana de dezembro do jogo marcante entre o Exército e a Marinha, o que exigiria algumas propostas políticas sérias.

De qualquer forma, a mudança tem que acontecer. A temporada de futebol americano universitário tem sido emocionante e os playoffs proporcionaram alguns dos melhores jogos do ano. É justo que no futuro dêmos a cada temporada a despedida final que ela realmente merece.

Talvez então possamos parar de esperar pela próxima temporada antes que a atual termine.