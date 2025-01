O comissário da NBA, Adam Silver, aumenta a possibilidade de a liga se mover para quartos de 10 minutos

Adam Silver implementou várias mudanças em sua década como comissário da liga. (Foto de Mustafa Yalcin/Anadolu através de Getty Images)

Com a temporada da NBA em pleno andamento, o comissário da liga, Adam Silver, tem algumas idéias sobre como tornar o jogo ainda melhor.

Na quarta -feira, Silver foi ao show de Dan Patrick e perguntou sobre as importantes mudanças que ele e a liga consideravam fazer. Silver disse que uma coisa em que eu estava pensando era a possibilidade de cair de 12 minutos para as quartas de final de 10 minutos.

“Sou um quarto fã de 10 minutos. Não tenho certeza de que muitos outros são”, admitiu Silver. “É uma mudança tão dramática no jogo. Acho que algo assim teria que ser falado mais com o tempo”.

Silver citou duas razões principais para possíveis mudanças: consistência com a apresentação internacional de basquete e televisão. A NBA é a única liga que toca 48 minutos; Enquanto isso, Jogos Olímpicos e Jogos de Basquete da Universidade, dão 40 minutos. (Jogos universitários são jogados como duas 20 minutos de metade).

“Como este jogo é tão global, uma das coisas que gostaríamos de ver com o tempo é criar uma regra mais consistente do mundo ao longo do jogo”, disse Silver.

Quanto à televisão, ele apontou que os fãs pessoalmente não estavam tão preocupados em encurtar o jogo, mas que um jogo que durou pouco mais de duas horas era menos propício à televisão.

“Deixando de lado o que significaria para tais discos e coisas, acho que um formato de dois horas para um jogo é mais consistente para os hábitos televisivos modernos”, disse Silver, e acrescentou mais tarde: “Não acho que a maioria da maioria dos fãs ficariam desapontados se fosse uma apresentação de dois anos.

Outro benefício seria interromper a administração da carga: a decisão de descansar os jogadores que atormentaram a liga a ponto de instituir multas fortes de 2023. Os jogos encurtados significariam que haverá 656 minutos a menos que A temporada de 82 jogos, que equivale a mais de 16 jogos de 40 minutos se aposentaram da temporada.

Silver esclareceu que essa era apenas uma idéia que estava flutuando, não sendo realmente considerada. “Não é nesse nível”, disse ele.

Mas Silver também disse que mencionou algumas das mudanças igualmente “dramáticas” da MLB, como o relógio de lançamento, nas reuniões da NBA como um ponto de contato sobre como alterar o jogo. “Sou fã do que o beisebol fez”, disse Silver. “Sou fã de beisebol e acho que algumas dessas mudanças realmente aumentaram o compromisso, o valor do entretenimento do jogo”.

Silver disse que parte da atratividade do beisebol é o significado da tradição, mas que uma adesão à tradição não afetou a disposição da liga para fazer mudanças.

“Se eles são capazes de fazer essas mudanças, certamente não devemos ter medo de olhar para as mudanças também”, disse Silver.

La Plata apontou outras mudanças menores que a NBA fez ao longo dos anos, alterando os últimos dois minutos do jogo para menos paradas, acrescentando o desafio de um treinador e o maior, como adicionar a Copa da NBA. Todas essas mudanças foram feitas durante o mandato de prata como comissário da liga, um cargo que ele assumiu em 2014.

Patrick levantou outras críticas, como o fato de a NBA depender cada vez mais. Mas a prata foi coberta por tais mudanças.

“Não quero reagir exageradamente ao que estamos vendo no jogo”, disse ele. “O jogo passa por transições. Acho que o jogo é incrível nesta hora, dia após dia. Acho que algumas das críticas são um pouco injustas”.