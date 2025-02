O comissário da PGA Tour conhece o presidente Donald Trump sobre Liv Golf, negociações do PIF

O comissário da PGA Tour Jay Monahan e o diretor de jogadores Adam Scott se reuniram com o presidente Donald Trump na Casa Branca na terça -feira, com relação às negociações da liga com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e Liv.

Não está claro o que veio dessa reunião, mas as negociações entre as duas ligas estão em andamento há mais de um ano, aparentemente sem muito progresso. Monahan e Scott, juntamente com Tiger Woods, emitiram uma declaração conjunta na quinta -feira confirmando a reunião, embora não se saiba se Woods estava com Monahan e Scott em Washington DC

“Sabemos que os fãs de golfe estão ansiosamente antecipando uma resolução de negociações com o Fundo de Investimento Público e querem agradecer ao presidente Trump por seu interesse e apoio por um longo tempo ao jogo de golfe”, Monahan, Woods e Scott disse em comunicado conjunto. “Pedimos ao presidente que se envolva no bem do jogo, o bem do país e para todos os países envolvidos. Agradecemos que a liderança deles nos aproximou de um acordo final, invadindo o caminho para a reunificação do golfe profissional masculino.

Trump, um ávido jogador de golfe, ha previamente reivindicado Isso poderia obter um contrato de turnê PGA do Liv Golf feito em “A melhor parte de 15 minutos”. As negociações entre as duas ligas estão em andamento desde então Monahan surpreendeu o mundo do golfe com seu anúncio de fusão Em junho de 2023. Embora as coisas definitivamente pareçam mais próximas agora do que inicialmente, nenhum acordo foi encerrado.

O curso de Trump na Flórida organizará um torneio de golfe LIV em abril. Ele também fez várias aparições nos eventos de golfe LIV nos últimos anos. O curso de Trump em Nova Jersey foi retirado do campeonato da PGA em 2022 pela PGA da América, que é separada do Tour PGA, após o ataque do Capitólio de 6 de janeiro.

Não é para assumir que a participação de Trump nas negociações é suficiente para levar as duas partes para chegar a um acordo. Embora não tenha sido parte da reunião, Justin Thomas, que está no Conselho Consultivo dos Jogadores de 2025, disse quarta -feira no WM Phoenix Open que pelo menos ele espera que as coisas váem na direção certa.