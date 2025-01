“O comportamento de Sam Konstas me lembra o do jovem Virat Kohli”, diz Sunil Gavaskar

As travessuras de Sam Konstas despertaram emoções em jogadores e torcedores indianos.

As travessuras “francas e provocativas” de Sam Konstas no BGT 2024-25 lembraram ao lendário Sunil Gavaskar um jovem Virat Kohli.

No início de sua carreira, Kohli era impetuoso, exalava muita atitude e ego, e não se desculpava. O pior de suas emoções veio à tona em suas viagens à Austrália. Na turnê 2011/12, ele mostrou o dedo médio ao público australiano. Na turnê 2014/15, ele falou sobre não respeitar os jogadores australianos em uma inflamada coletiva de imprensa.

Mas ele fez uma declaração forte com o bastão em ambas as turnês, o que lhe rendeu o respeito do público e dos jogadores australianos.

Konstas irritou muito os jogadores e fãs indianos em sua carreira de dois testes. No MCG, embora tenha marcado uns divertidos cinquenta na estreia, esteve muito envolvido com o público. Ele imitou a barcaça de ombro de Kohli para provocar os fãs.

Mais drama envolvendo Konstas se desenrolou no SCG no final do Dia 1, quando ele teve uma discussão acalorada com Jasprit Bumrah enquanto o lançador rápido expressava seu descontentamento por Usman Khawaja estar perdendo tempo.

Falando ao India Today, Gavaskar disse: “Não se trata de rebatidas; é sobre o que acontece em campo quando o comportamento de alguém perturba as coisas. Ele me lembra um jovem Kohli que é direto e provocador, provocando reações da oposição. Foi exatamente isso que vimos aqui. Pouco antes da entrega que o demitiu, Sam Konstas tinha algo a dizer a Jasprit Bumrah, algo que realmente não era da sua conta na época. Naturalmente, Bumrah e o resto da equipe responderam e as coisas pioraram a partir daí.”

Sam Konstas se empolga um pouco com sua nova personalidade: Gavaskar

Gavaskar observou que o mentor de Konstas, o ex-policial australiano Shane Watson, também ficou surpreso com os maneirismos extrovertidos do jovem nessas duas provas.

O comentarista indiano de 75 anos acredita que o jovem de 19 terá que controlar seu comportamento, caso contrário se tornaria alvo constante de rivais ao longo de sua carreira.

“Acho que Konstas pode estar se empolgando um pouco com essa nova personalidade. Até Shane Watson, que o conhece bem, comentou que esse comportamento é surpreendente, já que Konstas costuma ser uma pessoa calma e reservada. Parece que seus companheiros de equipe incentivaram essa abordagem agressiva, mas é algo que ele precisará administrar à medida que sua reputação crescer. Quer seja a curto ou a longo prazo, se Konstas continuar a ser visto como um encrenqueiro, a oposição concentrar-se-á nele.”concluiu a ex-estreia da Índia.

Konstas foi expulso por 23 pontos em seu primeiro turno no SCG por Mohammed Siraj no Dia 2.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.