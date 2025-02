O contrato do ano de Mo Salah para as idades está promovendo o Liverpool em direção a um título da Premier League

Mo Salah já estava correndo em direção à história da Premier League quando, no final de novembro, Ele falou. Pela terceira vez em sua carreira em Liverpool, Jornalistas procuraram em uma área mista mista. Ele ficou “decepcionado”, disse ele, e “provavelmente mais lá fora do que dentro”, porque, com seu contrato expirado no final da temporada, ele não “recebeu nenhuma oferta para ficar no clube”.

E com isso, a especulação se desviou para a controvérsia. As palavras pontiagudas de Salah converteram conversas particulares em uma saga pública. Com os fãs que empunham Banner, o fim egípcio acumulou pressão repetidamente nos executivos do Liverpool. Ele insistiu que ele e o clube estão “distantes” de um acordo para mantê -lo em Anfield além de junho.

“Não há progresso lá”, ele disse no mês passado.

No entanto, o tempo todo, ele faz declarações mais fortes com os pés.

O “ano do contrato”, no qual os jogadores demonstram seu valor à frente da agência gratuita, é um Fenômeno conhecido em esportes americanos. Salah, semana após semana, levou -o a novas alturas astronômicas.

Salah marcou seu gol 23 da temporada da Premier League no domingo, com uma vitória por 2 x 1 sobre o Wolves. Ele levou o Liverpool até o topo da tabela, sete pontos pelo arsenal do segundo lugar. Com um máximo de 14 assistências também, é ritmo de esmagar o recorde de uma única temporada da liga para contribuições de gols. É a principal razão pela qual o Liverpool é favorecido para ganhar o Prem e a Liga dos Campeões nesta primavera.

E assim, ele declarou um argumento bastante irresistível para um novo contrato considerável.

Aos 32 anos, e em um contrato que expira, Mo Salah está tendo a melhor temporada de sua carreira em Liverpool. (Peter Byrne/PA através da AP)

Por que a saga de contrato de Salah chegou a isso

As fontes de hesitação de Liverpool, presumivelmente, foram as demandas salariais de Salah e sua idade. Ele completará 33 anos em junho e está além do ponto em que a maioria dos jogadores de futebol diminui.

Liverpool sabe disso e, de fato, ele recuperou seu lugar no topo do esporte porque resistiu aos jogadores após o sucesso do passado. Em 2021, ele permitiu que Georginio Wijnaldum, 30 anos, partisse para o PSG; Em 2022, em vez de oferecer uma extensão lucrativa, Sadio Mané, 30 anos, foi vendido ao Bayern de Munique. Em 2023, Fabinho, 29 anos, vendeu e Jordan Henderson, 33, para a Arábia Saudita, e permitiu que Roberto Firmino, 31, fosse embora. Todo mundo havia ganho troféus em Liverpool; Mas o clube antecipou com precisão seus fluxos e percebeu que, para voltar ao cume, ele teve que seguir em frente e recarregar.

Em 2024, havia pistas de que Salah poderia seguir uma direção semelhante. Depois de ferir seus tendões na Copa da África no inverno passado, parecia diminuir. De março até o final da temporada passada, excluindo um pisoteio da Liga Europa de Sparta Praga, ele disse apenas Cinco gols e uma assistência em 14 jogos (10 vagas).

Então, aos 32 anos, e, como o mais alto vencedor do clube, o Liverpool parecia justificadamente feliz em permitir que o contrato de Salah entrasse seu último ano.

Salah respondeu com talvez os seis meses mais prolíficos de uma carreira prolífica.

Historic 2024-25 de Salah

Galopando para o Liverpool à direita, nos pesadelos dos defensores, marcou ou criou 47 gols em todas as competições. Já é dele A segunda melhor contagem de temporada única -e 2024-25 são apenas dois terços completos. Suas contribuições de 1,4 gols por 90 minutos são ainda melhores que a temporada de 25 anos em Liverpool. Após seis anos de produção de lendas muito boa, de repente ele está tendo uma campanha de bola de calibre, exatamente quando alguns começaram a suspeitar que ele estava flutuando na direção oposta.

E seus números, embora interpretados por pênaltis, parecem tudo menos fluido.

Sob os principais principais, Por fbrf.comSalah completou mais passes na área de penalidade do que qualquer outro jogador da Premier League; E ele levou a bola para a área de penalidade 86 vezes a 24 jogos, 20 vezes mais do que qualquer parceiro do EPL.

Ele também recebeu os passes mais progressistas da liga, um reflexo de seu papel em um time de Liverpool, mas também de seu movimento inteligente e atletismo da elite. Nos estágios iniciais do jogo, ele permanece alto e largo e ameaça constantemente os oponentes com corridas verticais. No último terço, muitas vezes se move para dentro, se apega a todos os tipos de bolas e termina com uma variedade de técnicas, com os dois pés. A diversidade de seus objetivos tem sido deliciosa.

Salah, nas últimas quatro temporadas, também se tornou uma das melhores finais do futebol global. Essa combinação devastadora tem o ritmo para quebrar o recorde de 44 gols de 44 gols em uma temporada de 38 jogos de 38 gols em uma temporada de 38 gols em uma temporada de 38 jogos da Premier League. Seus 37 este ano, até agora, estão 15 à frente do desafiante mais próximo (Alexander Isak, de Newcastle, tem 22; Haaland tem 21).

Seus objetivos também ajudaram a levar o Liverpool à melhor semente da Liga dos Campeões. Eles são responsáveis ​​por dezenas de pontos da Premier League. Salah marcou ou ajudou em 26 dos 32 jogos que jogou nessas duas competições. Ele fez isso repetidamente, subindo em livros de discos e criando diferentes tipos de história a cada feito.

E ele sofreu tão profundamente na temporada que marcou em cada um dos seus últimos seis jogos, que o Liverpool, nesta fase, certamente não pode se dar ao luxo de deixá -lo andar no verão.

Onde Salah e Liverpool variam daqui

O sucesso de Salah, é claro, dobrou como um problema porque cada objetivo aumenta seu preço ou valida as demandas de seu agente.

Não sabemos exatamente o que são essas demandas. Mas ele e seu agente, Ramy Abbas, certamente estão pedindo um salário muito além dos aproximadamente US $ 23 milhões que ele vence atualmente. E eles provavelmente querem um acordo de três ou quatro anos, o que tornaria Salah um dos jogadores de futebol mais bem pagos durante seu 37º aniversário.

Para o Liverpool, esse acordo seria difícil de digerir. A maioria dos cientistas esportivos e dinheiro do dinheiro provavelmente aconselharia contra ele. Toda probabilidade, Salah força de vontade declínio nos próximos anos. Afinal, quase todos os jogadores, mesmo os excelentes, incluindo os dois melhores de todos os tempos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, diminuíram para meados de -30.

Mas se isso, a temporada de Salah 2024-25, é a linha de base ridiculamente alta, um contrato ridiculamente lucrativo pode ser saboroso.

E Salah, que permaneceu em forma física primitiva, e principalmente evitou grandes lesões, ao longo de sua carreira, poderia ser um extremo atípico.

A única certeza, por enquanto, é que o novo contrato lucrativo será necessário. Após um interesse anterior relatado pelo PSG e pelas superclubes espanholas, a Hala da Arábia Saudita está girando publicamente. Há uma suspeita natural de que o acampamento de Salah está tocando esse interesse em espremer mais dinheiro do Liverpool; E que ele realmente não deseja sair. Mas o Liverpool não pode saber disso; Os executivos só podem ouvir a conversa. “Acho que está perto de sair”, o amigo de Salah e ex -companheiro de equipe do Liverpool deixa Lovren Ele disse recentemente.

Tudo o que o Liverpool pode saber é que Salah, promovendo o clube em direção ao que seria seu segundo título de EPL, tornou -se indispensável.