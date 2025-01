O coordenador ofensivo dos Browns, Ken Dorsey, supostamente planeja manter Kevin Stefanski

O Cleveland Browns demitiu o coordenador ofensivo Ken Dorsey no domingo, um dia depois de o time encerrar sua temporada regular, informou a CBS Sports. NFL Insider Jonathan Jones Informação. Dorsey passou apenas uma temporada com o time e foi o principal convocador durante parte desta temporada. A equipe também demitiu o técnico de linha ofensiva Andy Dickerson após um ano, de acordo com Mídia da NFL.

Segundo a reportagem, a equipe planeja manter o técnico Kevin Stefanski, eleito Treinador do Ano há apenas duas temporadas.

Antes de ingressar no Browns no ano passado, Dorsey passou um tempo no Buffalo Bills, mais recentemente como coordenador ofensivo de 2022-23. Dickerson veio do Seattle Seahawks, onde foi técnico de linha ofensiva de 2022-2023.

Com uma derrota na semana 18 para o Baltimore Ravens, os Browns terminaram a temporada regular com um recorde de 3-14, que será o pior ou empatado com o pior recorde da AFC, dependendo dos resultados restantes do fim de semana.

O ataque dos Browns foi um grande problema, pois eles usaram quatro zagueiros ao longo da temporada e tiveram problemas para proteger qualquer um deles.

O quarterback Deshaun Watson começou a temporada, mas quando sofreu uma lesão no final da temporada, o time recorreu a Jameis Winston, que teve problemas para virar a bola.

Dorian Thompson-Robinson fez duas partidas, indo 0-2, e para o último jogo do ano, Bailey Zappe foi o titular, com DTR como reserva e Winston como terceiro quarterback de emergência. Entre os quatro zagueiros, os Browns tiveram 23 interceptações, atualmente a maior do campeonato, e 66 sacks, o segundo maior do campeonato, com percentual médio de conclusão de 59,8, o segundo pior do campeonato. NFL.

O jogo de corrida de Cleveland nunca decolou, mesmo quando Nick Chubb voltou. Seu principal rusher foi Jerome Ford com 565 jardas e Chubb foi o segundo da equipe com 332.

Sua média de 300,8 jardas por jogo no ataque é a quinta pior, sua média de 15,2 pontos por jogo é a última e seu diferencial de turnover é de -22, totalizando 34 dádivas com apenas 12 próprias na defesa.

Os Browns precisarão fazer muitas mudanças durante a entressafra de 2025 e agora têm duas posições importantes para preencher.