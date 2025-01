O crédito vai para minha equipe e familiares: Harmanpreet Singh por receber o título Khel Ratna

Depois de ser homenageado com o prestigiado prêmio de Por Major Dhyana Chand Khela Ratny, capitão do time indiano de hóquei masculino, Harmanpreet Singh, disse na sexta-feira que todo o crédito vai para sua equipe e seus familiares. O bicampeão olímpico Manu Bhaker, o campeão mundial de xadrez Gukesh Dommaraju, o capitão da seleção indiana de hóquei masculino Harmanpreet Singh e o paraatleta Praveen Kumar receberam o prestigioso prêmio em sua homenagem em Rashtrapati Bhawan na sexta-feira. Major Dhyan Chand Khela Ratna do Presidente Draupadi Murmu. Harmanpreet Singh fez parte das Olimpíadas de Tóquio, onde a Índia conquistou a medalha de bronze no hóquei no gelo. Ele também foi indicado para o prêmio de Jogador do Ano da FIH. Sob sua liderança, a seleção indiana conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris.

Em conversa com os repórteres, Harmanpreet Singh disse que estava feliz em receber o prestigioso prêmio.

“Estou muito feliz e o crédito vai para minha equipe e meus familiares… Esta jornada foi ótima, pois tivemos um desempenho muito bom e ganhamos muitas medalhas em vários torneios…”, disse Harmanpreet Singh aos repórteres.

Quanto aos outros vencedores do prêmio Khel Ratna, a história de sucesso de Gukesh foi um dos destaques do esporte indiano em 2024. Em dezembro, ele fez história ao derrotar o chinês Ding Liren na 14ª partida decisiva do Campeonato Mundial da FIDE em Cingapura. No campeonato, com o placar empatado em 6,5 a 6,5 ​​antes da partida final, Gukesh teve um desempenho brilhante, que garantiu a vitória por 7,5 a 6,5, tornando-se, aos 18 anos, o mais jovem campeão mundial da história. Ele também se tornou o segundo campeão mundial de xadrez da Índia, depois de Viswanatan Anand.

O paraolímpico Praveen Kumar conquistou o ouro no salto em altura masculino T64 nos Jogos Paraolímpicos de 2024.

Manu Bhaker abriu a contagem de medalhas da Índia nas Olimpíadas depois de garantir o terceiro lugar na prova individual feminina de pistola de ar 10m, tornando-se a primeira atiradora a ganhar uma medalha olímpica para a Índia. Sarabjot Singh e Bhaker ganharam então a medalha de bronze na prova de pistola de ar 10m (equipe mista), que foi a primeira medalha de tiro por equipe da Índia.

Em sua última prova, ela perdeu por pouco um histórico triplo triplo e terminou em quarto lugar na pistola 25m feminina. Ela perdeu a chance de se tornar a primeira mulher indiana a ganhar três medalhas nas Olimpíadas.

