Depois de decepcionante perder por 1 a 3 na Austrália, a Austrália no Troféu Border-Gavascar, o Conselho de Controle Críneo na Índia (BCCI) introduziu uma diretriz disciplinar de 10 pontos para resolver problemas importantes na equipe. Entre as diretrizes, a principal ênfase estava no retorno dos jogadores ao críquete nacional para recuperar a forma. O ex -jogador indiano de Cricke Shikhar Dhawan compartilhou suas opiniões sobre esse assunto, apoiando essa idéia, mas também enfatizando a necessidade de gerenciamento eficaz do trabalho.

Dhawan concordou que o críquete doméstico desempenha um papel fundamental para ajudar os jogadores a encontrar a forma, especialmente após lesões ou maus resultados.

“É claro que você deve ir brincar”, disse Dhawan, dizendo apenas para Ania.

“Se alguém retornar de uma lesão, deve provar sua condição de correspondência em grilos domésticos. Tomemos, por exemplo, Shami (Mohammed). Ele jogou uma temporada nacional completa para provar sua condição antes de retornar ao críquete internacional. Essa nitidez é crucial, acrescentou.

No entanto, ele também chamou a atenção para a necessidade de equilibrar o tempo de jogo com o descanso apropriado.

“Se o jogador estiver fora de forma, sim, o críquete nacional é a melhor maneira de recuperar o ritmo, mas se alguém acabou de terminar a rota internacional intensiva e tem apenas uma lacuna de cinco dias antes do próximo, o jogo neste curto A quebra pode afetar sua frescura.

A introdução dessas novas regras também levou a especulações sobre possíveis conflitos internos na equipe, especialmente quando Gautam Gambhir assumiu a posição do treinador. Uma das diretrizes enfatizou um melhor trabalho em equipe, a equipe menos auxiliar e as famílias limitando que viajam com a composição.

“Aconteceu antes”, observou Dhawan.

“Essas regras também existiam no passado. Sempre houve restrições sobre quanto tempo os membros da família podem ficar. Depois de um certo período, eles saem e os jogadores se concentram apenas em grilos “, acrescentou.

Um dos pontos mais discutidos em novas diretrizes é a limitação das esposas dos jogadores que os acompanham durante viagens. Enquanto Dhawan reconheceu a importância da disciplina, ele também enfatizou a necessidade de equilíbrio emocional.

“Os crickeers vivem uma vida muito disciplinada. Ter um companheiro é importante porque ajuda o jogador a relaxar na zona de conforto. Se você ainda estiver em uma atitude intensa, vai se esgotar mais rápido. Desligar é tão importante quanto a inclusão de “Dhawan enfatizou.

A derrota dura da Índia no troféu Border-Gavascar custou seu lugar na final do Campeonato Mundial.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).