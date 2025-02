O destaque, à medida que a Khelo Índia recebe um grande aumento, a participação das federações nacionais também aumenta

A Khelo Índia se tornou o maior beneficiário do orçamento esportivo para o ano fiscal de 2025-26.

A ministra das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, apresentou seu oitavo orçamento sucessivo da União no sábado (1º de fevereiro). Embora várias reformas tenham sido introduzidas em lajes de imposto de renda ou mais, observamos o que é reservado para o Ministério dos Assuntos e Esportes da Juventude. Estabelecendo um recorde, o orçamento esportivo indiano disparou ₹ 3.794,30 milhões de rúpias para 2025-26, marcando um aumento de ₹ 351,98 milhões de rúpias em relação à alocação do ano passado de ₹ 3.442,32 milhões de rúpias.

O aumento substancial, que ocorre em um ano sem importantes eventos esportivos internacionais, aponta o crescente compromisso do governo com o desenvolvimento esportivo base.

Sem nenhum ADO, vamos aprofundar profundamente o principal destaque do orçamento esportivo:

O destaque do orçamento esportivo de 2025-26

O programa indiano Khelo recebe fundos sem precedentes

A principal iniciativa esportiva do governo, Khelo India Games, tornou -se o maior beneficiário com uma alocação recorde de ₹ 1.000 milhões de rúpias, o que é um aumento substancial de 200 milhões de rúpias das rúpias de ₹ 800 milhões de 2024-25.

O impulso do Triple Digit será baseado no portfólio em expansão do programa que cresceu para incluir jogos universitários, jogos e jogos de inverno, para que sua criação em 2018 e o aumento do financiamento apenas fortaleçam a rede dos centros estaduais de excelência do indiano Khelo em todo o país. .

Apoio aprimorado para federações esportivas nacionais

As federações esportivas nacionais (NSFs) também foram positivas para coisas no orçamento que viram que sua alocação aumentou para ₹ 400 milhões de rúpias de ₹ 340 milhões de rúpias.

Esse aumento de 17,6% chega a um momento crucial, à medida que a Índia busca sua oferta ambiciosa para organizar os 2036 Jogos Olímpicos, pois eles já apresentaram uma carta de intenção ao Comitê Olímpico Internacional e espera Desenvolvimento da Índia.

A Autoridade Esportiva da Índia recebe um impulso de infraestrutura

A Autoridade Esportiva da Índia (SAI) também viu sua alocação para ₹ 830 milhões de rúpias de ₹ 815 milhões de rúpias. A Agência Nodal para o Campo Nacional tem sido um dos sucessos crescentes e o orçamento aprimorado apoiará seu papel em expansão na manutenção da infraestrutura esportiva e na gestão da meta do esquema de pódio olímpico (TOPS) para atletas de elite.

Medidas anti -desdobramentos fortalecidos

O governo também sublinhou seu compromisso com a limpeza de esportes, aumentando os fundos para o setor anti -doping: o Laboratório Nacional de Testes de Doperos viu seu orçamento saltar para rúpias de ₹ 23 milhões de ₹ 18,70 milhões, em comparação com ₹ 20,30 milhões.

Desenvolvimento de jovens e iniciativas especiais

O esquema do Serviço Nacional tornou -se uma área principal de preocupação com um orçamento de ₹ 450 milhões de rúpias, um aumento de rúpias de ₹ 200 milhões. O NSS é um esquema do setor central do governo da Índia, Ministério de Assuntos da Juventude e Esportes, que desenvolve a personalidade e o caráter dos estudantes através do Serviço Comunitário voluntário.

O orçamento também forneceu um pacote esportivo aprimorado para Jammu e Caxemira, com um requisito de rúpias de ₹ 20 milhões de rúpias de ₹ 6 milhões. O financiamento de programas de troca de jovens para jovens internacionais viu um grande aumento de ₹ 11,70 milhões de rúpias para ₹ 55 milhões de rúpias.

