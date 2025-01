O diretor esportivo do Dortmund compartilha atualizações importantes sobre ligações com Marcus Rashford

Rashford não jogou pelos Red Devils nos últimos seis jogos.

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, compartilhou uma atualização importante sobre os rumores entre o time da Bundesliga e a estrela do Manchester United, Marcus Rashford. A estrela inglesa está supostamente buscando uma saída do United e o Dortmund surgiu como um destino potencial.

O futuro de Marcus Rashford no Manchester United tem sido um tema quente de especulação nas últimas semanas, com os rumores se intensificando desde a abertura da janela de transferências de janeiro. O atacante de 27 anos esteve ausente dos últimos seis jogos do United e o técnico Ruben Amorim optou por não incluí-lo no elenco.

Rashford também perdeu o recente empate de 2 a 2 do United contra o Liverpool devido a doença e antes disso foi reserva não utilizada na partida contra o Newcastle. Notavelmente, ele já havia sido excluído das equipes nas quatro rodadas anteriores, alimentando ainda mais a incerteza sobre sua função sob o comando de Amorim.

“Claro que o Borussia Dortmund é um clube muito interessante e claro que muitos jogadores o contactariam. Mas não podemos comentar nenhum nome neste momento. Temos que esperar para fazer alguma coisa, talvez não faríamos nada”, disse Sebastian Kehl falando ao Khel Now e à mídia, quando questionado sobre os rumores de Marcus Rashford.

Os relatórios sugerem que Marcus Rashford pode estar prestes a se afastar de Old Trafford. De acordo com a Sky Sports; Borussia Dortmund, AC Milan e Juventus manifestaram interesse em garantir o empréstimo do internacional inglês para o resto da temporada. No entanto, seu agente teria viajado para a Itália para discutir uma possível transferência com o AC Milan.

Sobre os planos do Dortmund no mercado de transferências de janeiro

Após a derrota do Dortmund por 2 a 3 para o Bayer Leverkusen hoje na Bundesliga, Kehl, que recentemente assinou uma prorrogação de dois anos com o clube, compartilhou que o time da Bundesliga não está procurando grandes reforços na janela de transferências de janeiro.

“Estamos pensando na situação, não é possível substituir sete jogadores que estão doentes e esperamos que os jogadores retornem na terça-feira. Mas, claro, o mercado de transferências está aberto até 31 de janeiro, seremos muito claros sobre isso e faremos algo se for absolutamente necessário e fizer sentido”, disse Kehl.

