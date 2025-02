O distúrbio comercial de Canucks, JT Miller, para o Rangers em um acordo de 6 jogadores

Os Canucks de Vancouver foram divididos por uma rachadura entre Elias Pettersson (à direita) e JT Miller (à esquerda), tornando um primeiro lugar em um medíocre não -concorrente. (Foto de Derek Cain/Getty Images)

Uma das situações mais estranhas da NHL está finalmente resolvendo. O JT Miller Center foi comercializado do Vancouver Canucks até o New York Rangers, de acordo com vários relatórios.

Miller e seu companheiro de equipe Elias Pettersson, dois dos melhores marcadores do Canucks, desenvolveram tensões entre eles que datam de três temporadas. A disputa é amplamente reduzida ao estilo agressivo de liderança de Miller, que caiu com o estilo mais silencioso de Pettersson.

JT Miller foi convidado a desistir do NMC para ir ao NYR. Não estará no alinhamento de Canucks hoje à noite. – Darren Drawer (@DarrendReger) 31 de janeiro de 2025

Ambos Lutou durante a prática No final de outubro, cortando mutuamente com seus paus. Sua discordância se tornou uma queda significativa, que dividiu o traje da equipe, apesar das negações públicas.

Em meados de novembro, Miller deixou Canucks indefinidamente pelo que a equipe disse. Eles eram motivos pessoais. Ele se juntou à equipe após uma ausência de 10 jogos, aparecendo nos 23 dos jogos de Vancouver desde então.

A disputa tem sido um fator importante em Vancouver, que cai do primeiro lugar de 50-23-9 na última temporada até sua marca atual de 23-17-10. Isso os deixa em quinto lugar na divisão do Pacífico de oito equipes e nono na Conferência Oeste, do lado de fora procurando um lugar nos playoffs.

Ao mesmo tempo, Miller, 31, apresentou seus melhores números na última temporada, com 103 pontos (37 gols, 66 assistências). No entanto, sua produção caiu em nove gols e 26 assistências nesta temporada. Ele tem cinco anos permanecendo em seu contratoPronto para pagar US $ 40 milhões.

Pettersson, 26, assinou Um contrato de oito anos e US $ 92,8 milhões Em março passado, mas ele também viu sua vaga de 89 pontos (34 gols, 55 assistências) na última temporada para 11 gols e 21 assistências em 44 jogos nesta temporada.

Para resolver o problema, os Canucks chegaram a um acordo para enviar Miller para os Rangers, mas esse comércio falhou. Miller tem uma cláusula sem movimento em seu contrato, mas estava disposto a desistir de voltar a Nova York, onde começou sua carreira na NHL e jogou seis temporadas. Pettersson também quase mudou para os furacões da Carolina em outro acordo que quebrou.

Para meus amigos de Vancouver, estão estressados ​​com o retorno de um jogador com proteção total sem movimento: O jogador mais importante da troca é Elias Pettersson, que espero que possa ser Elias Pettersson novamente agora que Miller se foi. – Greg Wyshynski (@wyshynski) 1 de fevereiro de 2025

Nesta semana, o presidente de operações de hóquei do Canucks, Jim Rutherford, reconheceu em uma entrevista com Gary Mason do Globe and Mail que a rachadura que dividiu a equipe e mudou os planos que mais uma vez prometem.

“Tivemos essas conversas e acho que as partes entendem isso e acho que elas tentaram”, explicou Rutherford. “Como você sabe, às vezes as emoções são aprofundadas e, não importa o quanto as pessoas tentem, às vezes você não pode superá -lo. Certamente parece que é o que está acontecendo aqui”.

“Estamos falando de dois dos nossos melhores jogadores”, acrescentou. “Certamente, nossos dois melhores atacantes. Pode ser realmente difícil para uma franquia, não apenas presente, mas no futuro, quando você planeja alcançar um ponto de vista dessa equipe em uma equipe de candidatos e depois descobrir que isso não acontecerá .

No entanto, os Canucks e os Rangers finalmente concordaram em uma troca de que ambas as equipes esperam que ela aleite uma mudança. Espera -se que Miller esteja no alinhamento de Nova York para o confronto de sábado com o Boston Bruins.

Indo para Vancouver em troca de Miller é o centro de Filip Chytil, a defesa de Victor Mancini e a primeira equipe protegida como parte do acordo. Os Rangers também receberão os defensores Jackson Dorrington e Erik Brannstrom no pacote comercial.

A primeira rodada de 2025 negociada com o Canucks está protegida se estiver entre as 13 melhores seleções do rascunho da NHL, De acordo com Emily Kaplan, da ESPN.