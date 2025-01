O esquadrão al-Nassr disse o que deve fazer para ajudar Cristiano Ronaldo a ganhar o título

Ronaldo ganhou apenas um troféu com al-Nassr.

O português não gosta do segundo lugar, “Al-Nassr foi informado do que eles precisam fazer para atender às aspirações do título de Cristiano Ronaldo nesta temporada.

Desde que ele chegou ao Oriente Médio em 2023, o Golden Ball de cinco tempo, Ronaldo só adicionou um troféu à sua coleção. Apesar de manter padrões individuais impressionantes, 84 objetivos em 93 aparições, o sucesso coletivo tem sido difícil de alcançar para a ex -estrela do Manchester United.

Isso está sendo demonstrado mais uma vez nesta temporada, já que o Al-Nassr está atualmente oito pontos atrás do Archirival da Tabela Al-Hilal e quarto na Liga Pro Saudita Pro após 17 jogos. No entanto, estão sendo feitas tentativas para promover transferências mais grandes em escala para reforçar a equipe para cumprir o desejo de Ronaldo de conquistar o título desse termo.

O amigo próximo de Ronaldo, Piers Morgan, que conduziu várias entrevistas com ele, explicou à mídia oficial de al-Nassr o que deve acontecer para ajudar Ronaldo a vencer o campeonato.

“Al-Nassr, claramente neste momento, não está se despedindo de como Cristiano gostaria que eles o fizessem.

“Eles provavelmente precisam de alguns novos jogadores para ajudá -lo, e então podem realmente competir para ganhar o título. Eu conheço Cristiano, ele quer vencer a liga. Ele não gosta de ficar em segundo, terceiro ou quarto. Ele quer ganhar. Eu preciso de mais alguns vencedores nesse time e você pode fazer isso.

Prevê -se que Ronaldo, 39, aceite uma extensão de 12 meses até seu acordo recorde em Riad, o que o levaria durante o verão de 2026 e as próximas finais da Copa do Mundo.

Com o Al-Nassr no quarto lugar da liga oito pontos do segundo e o primeiro lugar, será um desafio para eles participarem da corrida pelo título nesta temporada, a menos que a equipe acima deles faça pontos caírem. Somente isso poderia abrir a corrida pelo torque do título. Mais uma vez.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.