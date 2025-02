O estado de Fresno é 2 de seus melhores artilheiros no meio da investigação da atividade de apostas nos jogos masculinos

O estado de Fresno está sentado em dois de seus três melhores artilheiros em meio a relatórios escolares está investigando a atividade de apostas em jogos de basquete masculino.

A escola disse no sábado que Jalen Weaver e Zoon Collins não jogariam contra a Força Aérea e que “eles estavam sendo mantidos na competição como a universidade revisa uma questão de elegibilidade”. De acordo com vários relatórios incluindo ESPN e A abelha Fresno, A escola começou a investigar a atividade de apostas depois que foi proposta.

Mykell Robinson não está mais na lista de equipes e também está incluído na investigação de acordo com relatos. Jogadores de todos os esportes da NCAA são proibidos de apostas esportivas e também são proibidas de fornecer informações a outras pessoas para fins esportivos.

Weaver é o segundo maior goleador da equipe com 12,5 pontos por jogo, enquanto Collins tem uma média de 12 pontos por jogo. Robinson não jogou em mais de um mês e teve uma média de 10,3 pontos por jogo em 17 jogos.

Os Bulldogs tiveram 5-22 entrando no sábado e perderam nove jogos consecutivos de Mountain West. O Estado de Fresno tem 14-11-2 contra a SPLEP nesta temporada e solidamente no meio das estatísticas entre as mais de 350 equipes no nível superior do basquete universitário masculino.

Segundo os relatos, o estado de Fresno iniciou uma investigação sobre a atividade de apostas nos jogos de basquete masculino. (Foto de Louis Grasse/Getty Images)

A pesquisa não é a primeira no basquete universitário masculino desde que a proibição nacional de apostas esportivas foi levantada. Os Jogos do Templo foram marcados para atividades incomuns no final da temporada 2023-24 e atualmente há uma investigação federal em um anel de basquete. Pelo menos três escolas, a Carolina do Norte A&T, estado do vale do Mississippi e East Michigan, foram nomeadas como parte da pesquisa sobre o anel associado ao ex -pagador do Toronto, Raptors Jontay Porter.

Porter foi expulso da NBA por toda a vida e se declarou culpado de seu papel no esquema. Sua sentença está programada para 20 de maio e pode enfrentar o tempo de prisão.