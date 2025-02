O estojo da piscina de Michigan, que está perseguindo um campeonato Big Ten com uma ofensiva perdida

Michigan venceu um 49-46 Slobberknocker em Nebraska, um lugar onde as equipes de estrada geralmente apodrecem e murcha na segunda-feira, a mesma noite em média de 0,71 pontos por posse. É um feito surpreendentemente apropriado para um clube de Michigan que de alguma forma venceu oito de seus últimos 10 jogos com uma ofensiva localizada fora dos 130 melhores em todo o país durante esse tempo, de acordo com Bart Torvik.

Ao contrário dos primeiros meses da temporada, quando Danny Wolf-Wolf-Vladin Goldin Pick-roll destruiu quase tudo em seu caminho quando ele não estava jogando a bola dos limites, a ofensiva de Michigan não está colocando uma aula de mestre nos dias de hoje.

Bem -vindo ao Dog Days em uma das melhores ligas de acompanhantes do país.

A vitória de três pontos na segunda -feira pela luta Brice Williams “foi histórica em várias facetas. Os 0,71 pontos por posse foram a classificação de eficiência ofensiva mais baixa que Michigan teve em uma vitória na era da Internet, que é ele até 1997. Dusty May, que é profundamente respeitado por seus companheiros para construir ofensas excelentes, nunca foi tão ineficiente durante sua carreira de seis anos na Flórida Atlantic, mas certamente obteve alguns flashbacks em seus dias de conferência nos Estados Unidos.

“Quero gritar meus bons amigos no norte do Texas, com quem lutei por seis anos”, disse May a jornalistas na conferência de imprensa após o jogo. “O treinador (Grant) McCasland e o treinador (Ross) Hodge são dois dos melhores treinadores defensivos do país ano após ano. Jogamos muitos jogos como esse. Você precisa encontrar uma maneira de conseguir alguns no buraco e Chegue à linha e, quando o fizer, você precisa capitalizar o suficiente para vencer.

May descreveu a defesa de Nebraska como colocando uma “segurança embaixo da borda no círculo de carga”. Isso faz parte do ABC da defesa dos Huskers, excelente para limitar as tentativas de gatilho na borda. Na maioria das vezes, trabalhou para reduzir a velocidade de uma equipe de Michigan que ganhou seu dinheiro atingindo o equipamento no limite com os poderosos jams de Goldin e as unidades mágicas de Wolf. Nebraska manteve o Michigan apenas 16 pontos no limite, que era facilmente a marca mais baixa da temporada por uma milha de campo.

“Eu pensei que o plano de jogo dele era excelente hoje à noite para remover o que fazemos bem”, disse May.

E, no entanto, Michigan emergiu com uma vitória de monstros para permanecer amarrada no topo da classificação Big Ten com o estado de Michigan com quatro doozies para viajar. Wisconsin e Purdue ainda não estão muito mortos, mas esse título dos dez grandes é quase exclusivamente uma batalha estadual de Mitón entre dois rivais odiados no estado.

Compra ou venda de basquete universitário: o estado do Michigan pode ganhar o campeonato nacional? Pensamentos sobre a busca por Indiana Isaac Trotter

A história diz que Michigan não deve estar nessa posição. A ofensiva de Wolverines ocupa o nono lugar em eficiência no jogo Big Ten. Isso é muito pedestre para uma unidade que teve a 11ª melhor ofensiva no esporte em dezembro. Apenas uma equipe nos últimos 15 anos de Big Ten Hoops atingiu um anel com uma ofensiva classificada na metade inferior da liga (2021-22 Wisconsin). Mesmo com as fotos que não caem e o erro de rotação não é completamente erradicado, o Michigan encontrou maneiras de empilhar vitórias sombrias sobre o próximo. Onze das 13 vitórias grandes em Michigan chegaram a seis pontos ou menos.

Essa ofensiva de erosão pode ser facilmente explicada pela inundação de 3s que simplesmente não entram. Michigan está disparando apenas 28,7% do centro em seus últimos 10 jogos. Que ocupa a 340ª posição no país e havia apenas 5 de 27 do centro de Nebraska.

Se preocupado, May não mostra porque o processo é o rei, apesar dos resultados ofensivos que permanecem inferiores aos ideais.

“Continue gerando ótimas fotos”, diz May.