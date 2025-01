O evento principal da WWE Saturnay Night 2025: Hora de início, local, cartão de partida, bem como onde assistir ao vivo transmitido na Grã -Bretanha, EUA e Índia

O principal evento da WWE, no sábado à noite, retorna ao Primetime, que foi revivido em dezembro de 2024, após um longo intervalo de 16 anos. No caso, ele inclui duelos interessantes, como o WWE World Heavyweight Gunther, participando do Jey Uso “Mainvent”, o intercontinental campeão Bron Breakker vs Sheamus. O evento ocorrerá no Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Como o nome sugere, o evento principal na noite de sábado se concentra nas performances de estrelas e estrelas que raramente são visíveis na televisão. Em setembro de 2024, como parte do contrato de remoção da WWE SmackDown da Fox para a rede dos EUA, a WWE anunciou que reviveria o evento principal na noite de sábado.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o evento principal da WWE Saturnay Night 2025

Evento principal no sábado à noite 2025 Data, local e início da hora:

O evento principal no sábado à noite será realizado em 25 de janeiro de 2025 após um intervalo de 16 anos. Será transmitido ao vivo com o Frost Bank Center em San Antonio, no Texas, às 20:00 ET e 17:00

Evento principal no sábado à noite 2025 Cartões de partida:

Campeão mundial de pesos pesados ​​Gunther vs Jey Uso (partida do título)

Jey Uso vai enfrentar o General Ring no Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​Mundial após um rosto intenso, no qual Gunther tentou banalizá -lo, dizendo “apenas um bom lutador da equipe de tags”.

Master InterntoContinental Bron Breakker versus Sheamus (partida do título)

Sheamus questionará o campeão intercontinental de Bron Breakker pelo único título que ele nunca relatou em sua carreira.

Campeão mundial feminino Rhea Ripley Contrato Jax (partida de título)

A força irresistível é desafiar o recém -coroado campeão mundial Rhea Ripley durante o próximo evento principal na noite de sábado.

Braun Strowman contra Jacob fatu

Monstro dos monstros Braun Strowman deve ir a toda a guerra de Saman. Prepare -se no início dos Titãs durante o evento principal na noite de sábado.

Cody Rhodes vs Kevin Owens assinando um contrato (Ladder Match in Royal Rumble)

O prêmio Kewin Owens e American Nightmare Cody Rhodes deve assinar um contrato para o Royal Rumble Ladder Match, caso contrário, a partida será cancelada. Para “WWE Metade of Famer”, Shaun Michaels ingressará no contrato.

O evento principal da noite de sábado 2025, como e onde assistir a uma transmissão ao vivo

Índia: O evento começará às 6:30 IST (domingo, 26 de janeiro) e será transmitido ao vivo para Sonyliv. Enquanto isso, a Sony Sports Network transmitirá o evento ao vivo na Índia.

Estados Unidos: O programa pode ser enviado ao vivo no sábado 2025 às 20.00 ET e 17:00 ET em Peacock, Netflix e NBC.

Grã -Bretanha: O programa estará ao vivo no domingo, 26 de janeiro, às 1 da manhã, no WWE Channel no YouTube.

Arábia Saudita: O programa ocorrerá no domingo, 26 de janeiro, às 4:00 em Shahid.