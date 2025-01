O ex-DB de Wisconsin Xavier Lucas deixa a escola e vai para Miami sem entrar no portal de transferência em um movimento inovador

Xavier Lucas teve 12 tackles e uma interceptação para o Wisconsin Badgers na temporada de futebol americano universitário de 2024 (Jordon Kelly/Getty Images)

NASHVILLE – No meio da convenção anual da NCAA, e num movimento potencial para estabelecer um precedente, um jogador de futebol transfere-se para outra instituição sem entrar no portal de transferência e depois de assinar um contrato de partilha de receitas com o seu ex-escola.

O ex-defensor de Wisconsin Xavier Lucas, que teve sua entrada negada no portal pela Universidade de Washington após solicitar uma transferência, deixará a escola e irá para Miami, disse seu advogado Darren Heitner ao Yahoo Sports na quarta-feira, um movimento inovador que pode ter ramificações significativas.

A situação está prestes a abrir um precedente, tanto na capacidade das escolas de fazer cumprir acordos de partilha de receitas que dependem da aprovação do acordo da Câmara como, talvez mais importante, na transferência de jogadores a qualquer momento, mesmo fora do portal. janelas ou sem entrar. o portal.

Lucas, calouro na temporada passada, abandonou as aulas em Wisconsin e matriculou-se academicamente em Miami. Ao não assinar formalmente com Miami, ele presumivelmente contorna as regras de transferência da NCAA. Ele se matriculou no semestre do outono de 2025, mas espera-se que seja reclassificado para a primavera de 2025.

A medida, por enquanto, evita um arquivamento judicial. Heitner planejou abrir uma ação judicial contra a NCAA e Wisconsin por reivindicações antitruste relacionadas à situação, acusando Wisconsin de violar flagrantemente as regras da NCAA ao não inserir o nome de Lucas no portal conforme solicitado e questionar a legalidade das transferências da NCAA.

As autoridades de Wisconsin permaneceram em silêncio sobre a situação. No entanto, a escola se recusa a incluir Lucas no portal, já que ele assinou um acordo de divisão de receitas de dois anos no mês passado, antes de solicitar a transferência.

O acordo, um modelo emitido pela Big Ten, vincula Lucas, e todos os jogadores que assinam, a essa escola específica e concede a essa escola os direitos não exclusivos do jogador para usar e comercializar seu nome, imagem e semelhança. O acordo proíbe que os direitos do jogador sejam utilizados por qualquer outra escola e permite que ele assine acordos de qualificação externos, segundo quem conhece o modelo.

A quebra do acordo poderia desencadear litígios de Wisconsin a Lucas e/ou Miami.

Lucas, que Assinado no ano passado como candidato ao ensino médio de quatro estrelas do Rivals do sul da Flórida, disputou 11 partidas com 18 tackles em 2024. Ele solicitou a transferência depois de saber, enquanto estava de férias em casa, que seu pai estava sofrendo de uma “doença grave e com risco de vida”, segundo Heitner. A escola se recusou a seguir o protocolo da NCAA que exige que as instituições honrem o pedido de transferência de um jogador, enviando seu nome ao portal no prazo de dois dias úteis.

Para fazer uma transferência, o jogador deve enviar uma solicitação de transferência na janela do portal de transferências designada para seu esporte. A entrada no portal é necessária porque permite às escolas contactar e comunicar com os jogadores. As escolas estão proibidas de se comunicar com quem não está no portal, pois correm o risco de violar as regras da NCAA em relação à adulteração.

Lucas está preso no “purgatório” porque as escolas não se comunicavam com ele para evitar a violação dessas regras.

“As regras da NCAA não impedem que um estudante-atleta se retire de uma instituição, matricule-se em uma nova instituição e compita imediatamente”, disse um porta-voz da NCAA em comunicado.

Esta é a primeira disputa pública conhecida entre um jogador e a escola relacionada a um contrato de partilha de receitas. As escolas começaram recentemente a assinar esses contratos com jogadores. Como parte do acordo histórico da NCAA e das conferências de poder sobre o caso antitruste da Câmara, as escolas podem compartilhar milhões em receitas com seus atletas a partir de 1º de julho se o acordo for aprovado em abril. Os acordos de partilha de receitas dependem da aprovação do acordo, uma cláusula fundamental que pode tornar o contrato inexequível.

A situação poderá abrir um precedente para futuros desafios à validade dos contratos de partilha de receitas condicionados à liquidação. As escolas estão assinando contratos plurianuais com os jogadores como forma de garantir talentos para várias temporadas, estabilizar o esporte e limitar o movimento dos atletas, que atualmente está em um nível mais alto.

De acordo com Heitner, Lucas e sua família, “em um ato de desespero”, abordaram o técnico de Wisconsin, Luke Fickell, na semana passada para pedir uma explicação e reconsiderar a decisão. Em vez disso, o treinador tentou convencer Lucas a permanecer na Universidade de Washington.

As regras de transferência da NCAA estão na mira há anos.

A associação, um grupo de adesão voluntária onde os líderes escolares definem as regras, fez mudanças significativas ao longo dos anos para dar aos atletas mais liberdade de movimento, algumas delas resultado de decisões judiciais.

Por exemplo, um juiz no caso Ohio v. NCAA proibiu a NCAA de aplicar uma regra de longa data que exigia que os atletas ficassem afastados um ano antes de jogar na sua nova escola.

Tudo isso está acontecendo no contexto de possíveis mudanças no portal que estão por vir. A American Football Coaches Association votou por unanimidade na terça-feira para condensar o portal em uma janela de 10 dias em janeiro. Atualmente, existem duas janelas de portal, no outono e na primavera, que duram 45 dias. A recomendação será agora examinada por vários comitês de regras da NCAA que têm autoridade para formular políticas.