O ex-jogador de futebol de Princeton Tiger Bech entre os mortos no ataque terrorista em Nova Orleans

O ex-jogador de futebol de Princeton, Tiger Bech, estava entre os mortos em um ataque terrorista em Nova Orleans na quarta-feira, confirmaram seu irmão e o ex-diretor atlético da escola.

Ele tinha 28 anos.

Bech, cujo irmão mais novo jogou no TCU na temporada passada, ficou ferido depois que um homem supostamente bateu uma caminhonete contra uma multidão na Bourbon Street e depois abriu fogo no início do dia de Ano Novo em Nova Orleans. Bech, o diretor atlético de sua escola ele disse ao KLFY.comEle foi espancado e levado a um hospital local após o ataque. Eles o mantiveram lá com aparelhos de suporte vital até que sua família pudesse chegar.

Sempre amarei você irmão! Você me inspirou todos os dias, agora você pode estar comigo a cada momento. Eu tenho essa família T, não se preocupe. Isso é para nós ❤️ https://t.co/8sSFf564Mb -Jack Bech (@ jackbech7) 1º de janeiro de 2025

“Eu sempre amarei você irmão!” seu irmão mais novo, Jack, escreveu nas redes sociais. “Você me inspirou todos os dias, agora você pode estar comigo a cada momento. Eu tenho essa família T, não se preocupe. “Isto é para nós.”

Bech, natural de Lafayette, Louisiana, jogou futebol em Princeton de 2016 a 2018. Ele ganhou honras de segundo time da All-Ivy League como especialista em retorno nas duas últimas temporadas. Mais tarde, ele trabalhou em uma corretora de Nova York após se formar.

Jack Bech passou as duas últimas temporadas jogando no TCU após iniciar sua carreira universitária na LSU. O wide receiver teve uma ótima temporada na temporada passada, acumulando 1.034 jardas e nove touchdowns em 62 recepções com o Horned Frogs.

Na tarde de quarta-feira, pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 35 ficaram feridas no ataque no French Quarter. Autoridades do FBI identificaram o suspeito, que foi morto em um tiroteio com policiais, e disseram que o caminhão que ele usava carregava uma bandeira do Estado Islâmico, armas e um “potencial” dispositivo explosivo improvisado, segundo o jornal. O jornal New York Times. Outros dispositivos explosivos também foram encontrados na área. Como resultado, os dirigentes adiaram o Sugar Bowl, que seria o confronto das quartas de final do College Football Playoff entre Georgia e Notre Dame. Esse jogo agora está marcado para quinta-feira à noite.