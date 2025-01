O ex-jogador do Raptors Jontay Porter enviou uma mensagem de texto sobre o plano de jogo para o co-conspirador durante o jogo, dizem documentos judiciais

O ex-atacante do Toronto Raptors, Jontay Porter, enviou uma mensagem de texto a um cúmplice em seu caso de jogo durante um NBA jogo para fornecer informações privilegiadas, novo documentos judiciais obtidos pelo The Athletic dizer. A informação surge após a prisão de Shane Hennen, outro suposto cúmplice do esquema, no domingo.

Porter foi banido vitalício da NBA para um esquema que envolvia apostadores fazendo grandes apostas nas estatísticas de Porter em dois jogos bem conhecidos: um confronto em 26 de janeiro contra o Los Angeles Clippers e um jogo em 20 de março contra o Sacramento Kings.

Em ambos os casos, houve um volume anormal de apostas no “under” em múltiplas categorias estatísticas para Porter. Porter foi eliminado no início de ambos os jogos. No jogo contra os Clippers, foi devido a uma lesão no olho. No jogo dos Kings foi por doença.

Hennen foi o quinto cúmplice preso no caso fora de Porter e no dia seguinte recebeu uma captura de tela da mensagem de Porter de um cúmplice diferente. Essa mensagem de texto aparentemente foi enviada do vestiário do Raptors durante o jogo de 22 de janeiro. Porter foi levado ao vestiário para fazer um exame oftalmológico e enviou uma mensagem de texto dizendo que não esperava mais jogar aquele jogo. – um jogo que ele começou. No entanto, observou que, em determinadas circunstâncias, tentaria publicar estatísticas.

“Mas se for hora de levar o lixo para fora, dispararei um milhão de tiros”, escreveu ele, segundo documentos judiciais. No dia seguinte, Hennen recebeu uma captura de tela desse texto.

De acordo com os documentos, Porter disse a outros dois envolvidos no esquema antes do jogo de 26 de janeiro que se retiraria do jogo naquela noite devido a uma lesão no olho. Essa informação foi supostamente compartilhada com Hennen e levou a uma aposta de US$ 3.700 em Porter registrando menos de 4,5 rebotes. Do Atlético:

Hennen também recebeu outra mensagem de Porter que dizia: “Faça unders para grandes números. Eu disse (Co-Conspirador 2) sem bloqueios ou roubos. Vou jogar os primeiros 2-3 minutos fora do banco e depois quando “Eles me substitua e eu digo a eles que meu olho está me matando de novo.” Hennen apostou US$ 3.700 por procuração, de acordo com a denúncia apresentada contra ele e que os promotores federais não citam, que Porter não alcançaria o total de 4,5 rebotes listados para ele e venceu.

Hennen também foi supostamente informado dos planos de Porter de se aposentar do jogo em 20 de março.

Hennen também recebeu informações antes do jogo de 20 de março de que Porter se retiraria mais uma vez do jogo. Hennen, alegam os promotores, foi solicitado a não vazar essas informações, mas os promotores acreditam que ele contou a outras pessoas antes do jogo. Hennen finalmente apostou US$ 2.400 que Porter não alcançaria o total de pontos acima/abaixo. Porter jogou três minutos naquele jogo e não marcou nenhum ponto, nenhuma assistência e dois rebotes.

Nesta temporada, a NBA revisado sua política em relação ao uso de telefones celulares durante os jogos. Embora a política anterior impedisse o uso de mídias sociais desde o período que começa 45 minutos antes do início do jogo até o final do jogo, a nova política proíbe o uso de qualquer tipo de telefone celular. As equipes agora designam um membro da equipe para servir como ponto de comunicação em caso de emergência. Embora esta política tenha sido introduzida como uma forma de limitar as distrações dos jogadores, ela também fornece uma camada adicional de segurança contra violações da integridade do jogo.

Porter foi rapidamente banido da NBA para sempre quando a notícia desse escândalo foi divulgada, e ele já se declarou culpado de conspiração por fraude eletrônica no caso. A sentença está prevista para maio, e a sentença pode variar de nenhuma pena de prisão até 20 anos, com diretrizes de sentença estimadas sugerindo que o resultado mais provável é de 41 a 51 meses.

Além de Porter e Hennen, outras quatro pessoas também foram acusadas até o momento no caso.