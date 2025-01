O ex-Leões OC Ben Johnson foi apresentado como o novo técnico do Bears: ‘Este é exatamente onde queríamos estar’

Na terça-feira, o Chicago Bears anunciou oficialmente o ex-coordenador ofensivo do Detroit Lions, Ben Johnson, como seu próximo técnico. Johnson foi um dos candidatos mais procurados no ciclo deste ano e agora consegue seu primeiro cargo de treinador principal no que tem sido impressionante nas últimas temporadas como OC.

Chicago demitiu Matt Eberflus durante a temporada, terminando seu mandato de mais de dois anos com um recorde de 14-32.

Os Bears deram as boas-vindas a Johnson e sua família nas instalações com aplausos, e o novo HC cumprimentou e agradeceu a todos.

Johnson então brincou: “Todos voltem ao trabalho”.

“Ouça, muito obrigado. Minha família e eu estamos muito entusiasmados. É exatamente onde queríamos estar. É exatamente onde queríamos estar”, começou Johnson.

Ele abordou a dificuldade de jogar na NFC Norte, que foi a melhor divisão do futebol em 2024, com três times chegando aos playoffs. Os Lions terminaram com 15-2 como número 1, os Minnesota Vikings com 14-3 e os Green Bay Packers terminaram o ano com 11-6. Os Bears não estavam mais perto de seus rivais de divisão, caindo para 5-12.

“Isso será um desafio. Estou muito ciente disso. Sei do que se trata esta divisão e é exatamente onde queremos estar”, disse Johnson. “Vamos prosseguir com isso, e isso vai levar todos nesta sala. Vai levar este vestiário.”

Johnson enfatizou a importância de os jogadores sentirem que a organização está lá para ajudá-los a vencer, prometendo resultados positivos se esse objetivo for alcançado. O último jogo dos playoffs do Chicago foi em 2020 e sua última vitória foi em 2010.

“Não há nada mais importante do que aquele vestiário e nós servindo aquele vestiário e aqueles jogadores. Tudo bem. Eles precisam entender isso”, disse Johnson. “Eles precisam sentir isso de nós todos os dias. E se fizermos isso, as vitórias virão. Os playoffs virão.”

O homem de 38 anos disse que mal pode esperar para conhecer todos os presentes e agradecer-lhes pela “calorosa recepção”.

Johnson também entrevistou o New England Patriots, o Jacksonville Jaguars e o Las Vegas Raiders. Ele agora se juntará ao ex-número 1 da geral, Caleb Williams, e tentará reverter o ataque de Chicago, assim como fez com Detroit.

Os Leões caíram para o Washington Commanders por 45-31 na rodada divisionária, permitindo que Johnson agora aceitasse o cargo de técnico principal.