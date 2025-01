O ex-quarterback da Geórgia, Carson Beck, diz que se comprometeu com Miami para a temporada de 2025

CORAL GABLES, Flórida (AP) – Carson Beck atrasou seus planos para a NFL em um ano e se comprometeu a jogar na próxima temporada em Miami, fazendo o anúncio na sexta-feira e se tornando outra grande aquisição do portal de transferências para os Hurricanes.

Beck, o agora ex-zagueiro da Geórgia, deu a notícia nas redes sociais com uma mensagem simples de duas palavras: “Go Canes”, escreveu ele, junto com uma imagem de si mesmo em um uniforme de Miami e com “Comprometido e “305 Bound”. .” ”na foto.

O código de área principal para a área de Miami é 305.

Antes de dizer qualquer coisa publicamente, Beck assinou um acordo de ajuda humanitária com os Hurricanes, disse uma pessoa familiarizada com a situação que falou à Associated Press sob condição de anonimato porque nenhum dos lados revelou esse detalhe.

A mudança significa que Beck, que está se recuperando de uma cirurgia no cotovelo, provavelmente assumirá o lugar de Cam Ward como titular do Miami para a temporada de 2025. Beck originalmente declarou para o draft da NFL, então entrou no portal de transferências da NFL no início desta semana e agora. acabar em Miami.

Beck passou cinco temporadas na Geórgia, as duas últimas como titular principal dos Bulldogs.

Beck completou 68% de seus passes (628 de 923) para 7.912 jardas, 58 touchdowns e 12 interceptações em sua carreira universitária. Ele disputou 39 partidas pela Geórgia, 27 delas nas últimas duas temporadas.

Ele agora poderia seguir um caminho semelhante ao de Ward, que também considerou seriamente o draft de 2024 da NFL antes de decidir ingressar em Miami. Ward reescreveu o livro de recordes de Miami nesta temporada, completando 305 passes para 4.313 jardas e 39 touchdowns, todos novos recordes de Miami em uma única temporada.

Ward é amplamente considerado um jogador que poderia chegar ao primeiro lugar geral no draft deste ano da NFL.