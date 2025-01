O ex-quarterback da USC Miller Moss critica o canal de comunicação por deturpar imagens pós-incêndio de estranhos jogando basquete na casa da família

Miller Moss teve um problema com um vídeo dos restos do incêndio em Palisades. (Foto de Alika Jenner/Getty Images)

Miller Moss, o ex-quarterback do USC que recentemente se transferiu para Louisville, está entre os milhares de pessoas que perderam a casa de uma família nos incêndios florestais que assolam Los Angeles. Só isso já é motivo para ficar chateado.

No entanto, Moss encontrou outro problema nas redes sociais após o pior do incêndio, quando o Hollywood Reporter postou um vídeo de duas pessoas jogando basquete perto dos escombros. A postagem afirmava que o vídeo mostrava “vida em Palisades” na Palisades Charter High School.

Moss os corrigiu, identificando o local do jogo de basquete como a casa de sua família e os jogadores de basquete como estranhos.

Isto não é vida e isto não é Pali High. Esta é a casa da minha família e eles são completamente estranhos. Essas pessoas estão jogando o basquete com o qual cresci na frente do que sobrou da nossa casa. Esta é uma comunidade que tenta reconstruir-se; e esse tipo de comportamento faz o oposto. https://t.co/38cnJKLlWy -Miller Moss (@ millermoss7) 10 de janeiro de 2025

Não está claro o que exatamente os jogadores de basquete estavam fazendo em casa, houve um problema com certos oportunistas aproveitando as visões surreais para suas redes sociaisS.

Moss, um recruta quatro estrelas do Rivals na classe de 2021, começou como zagueiro da USC durante grande parte desta temporada, após três anos como reserva. Ele foi substituído por Jayden Maiava em novembro, após uma temporada de altos e baixos com 2.555 jardas, 18 touchdowns e nove interceptações em nove jogos. Os Trojans terminaram o ano com um recorde de 7-6.

Moss entrou no portal de transferências logo após o término da temporada regular e desembarcou em Louisville. Ele estava entre os jogadores mais atraentes do portal de transferências e optou por jogar para o técnico Jeff Brohm, que tem um recorde de 19-8 em duas temporadas com os Cardinals.

O incêndio em Palisades ainda está queimando, cobrindo mais de 20.000 acres com 8% de contenção na tarde de sexta-feira, como muitos outros incêndios no sul da Califórnia. O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, e sua família estão entre os que perderam suas casas, e o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, também perdeu a casa de sua infância.