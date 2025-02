O ex -treinador da USMNT Bruce Arena questiona a qualidade dos oponentes do futebol americano antes da Copa do Mundo de 2026

Após um bem -sucedido acampamento de janeiro, as expectativas são altas para Mauricio Pochettino e a equipe nacional masculina dos Estados Unidos, mas, de acordo com o ex -técnico Bruce Arena, pode valer a pena manter o julgamento no USMNT até que eles possam enfrentar a melhor oposição em todo o mundo.

O atual treinador-chefe dos terremotos de San José lidou com o USMNT por vários períodos de 1996-99 e depois novamente 2016-17. Enquanto ele estava no comando, Arena venceu a Copa da Concacaf Gold três vezes e treinou a equipe na Copa do Mundo duas vezes, incluindo uma corrida memorável para as quartas de final em 2002, mas não pôde desfazer a espiral que a equipe estava acontecendo em 2017 que liderou eles perdendo a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Arena é amplamente considerada como um dos melhores gerentes americanos da história e tem credenciais para mostrar, mas falando ao chamá -lo, um Podcast CBS Sports SoccerArena acredita que é muito cedo para julgar o que Pochettino fez, mesmo que os resultados tenham sido bons até agora.

“Bem, para ser sincero com você, não acho que a competição tenha sido boa o suficiente para fazer algum tipo de avaliação. E jogar em janeiro não é uma boa maneira de medir onde está a equipe”, disse Arena. “Acho que você obviamente verá mais este ano e, esperançosamente, em 2026, o período anterior à Copa do Mundo deve ser um cronograma contra equipes de primeiro nível”.

Ele faz um bom argumento porque, embora o USMNT tenha jogado 45 minutos de futebol contra a Jamaica nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf em novembro, esses são partidas que devem vencer. As brilhantes vitórias contra a Venezuela e a Costa Rica durante o acampamento de janeiro não são momentos em que o USMNT pode jogar os melhores jogadores dessas nações, mas esse também não é o objetivo desse campo.

Pochettino está em um curso intensivo para aprender tudo o que pode sobre o grupo de jogadores americanos desde sua consulta em setembro de 2024, e esse acampamento permitiu que ele trabalhasse com talentosos jogadores nacionais como Diego Luna, Jack McGlynn e Patrick Agyemang. Em um 2025 lotado, que inclui o jogo da Concacaf Nations League e a Gold Cup, esses são jogadores que Pochettino precisará ligar e aqueles que, se puderem lidar com uma competição mais difícil, podem acabar na imagem do Copa World 2026. A Copa do Mundo é algo que a Arena espera, pensando que poderia haver um momento monumental por vir.

“Desta vez, quando você se compara com ’94, estamos muito (mais) preparados para a Copa do Mundo em termos de qualidade de nossa equipe, onde o esporte é hoje neste país. É de uma maneira muito melhor do que isso. Obviamente, eu estava no 94 “, disse Arena. “E vamos organizar uma grande concorrência, porque teremos estádios reais e campos reais, tudo será a primeira categoria. Isso é algo que não tivemos em 94 e foi e houve uma crítica a isso.

Será uma Copa do Mundo expandida com 48 equipes em vez dos 32 tradicionais, mas também se espera que seja a Copa do Mundo mais assistida na história entre os Estados Unidos, Canadá e México. O USMNT está em condições de ter um bom desempenho naquela Copa do Mundo com Pochettino, mas há muito trabalho que deve ocorrer entre agora e então. Alguns dos problemas permanecem os mesmos, pois estavam sob Berhalter, já que o USMNT ainda procura uma vitória de assinatura e um jogo consistente.

A única equipe da FIFA dos únicos 20 top 20 que o USMNT derrotou de fora da CONCACAF foi o Irã na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e para estar pronto até 2026, eles precisam se provar contra mais equipes nesse calibre.

“Você sabe, se eu tenho críticas à seleção nos últimos cinco anos, eles não jogaram contra uma competição mais alta. E acho que isso afeta a capacidade da equipe de melhorar e ser muito mais competitiva contra as melhores equipes do mundo”. Disse arena. “Mas depois de dizer, acho que jogar em casa será uma grande vantagem, e tenho certeza de que, quando a Copa do Mundo começar, os Estados Unidos estarão preparados para sair do jogo em grupo, talvez atingindo as quartas de final e realmente Desafio para ver se eles, você sabe, nosso sonho é sempre poder alcançar as semifinais de uma Copa do Mundo e, uma vez que você estiver lá, é o jogo de alguém.

Enquanto os membros da USMNT estão sendo desafiados na Europa, essa peça sobre amistosos de alto nível é fundamental. Antes da Copa América, as rachaduras podiam ser vistas no USMNT perdendo para a Colômbia por 5-1, e se esse jogo tivesse sido antes, talvez houvesse uma oportunidade de fazer uma mudança antes de garantir o melhor desempenho possível nisso. torneio. Pochettino é alguém que tem muita atenção aos detalhes; portanto, se você puder programar os principais amistosos, serão momentos de crescimento para o USMNT.

Com grandes equipes também jogando competições como as ligas das nações e competições de classificação, esses amistosos serão mais difíceis de vir do que nos anos anteriores, mas um benefício de ser uma nação anfitriã da Copa do Mundo é que as equipes em todo o mundo elas vão Quer tentar contra o USMNT e se acostumar a jogar nos Estados Unidos. Se Pochettino puder capitalizar isso, pode se tornar um bom período de frutificação para a Copa do Mundo para esse time.