O ex -zagueiro dos Flyers mudou para a nova equipe

Friedman, 29 anos, apareceu em cinco jogos com o Canucks nesta temporada antes desta troca, publicando zero pontos, seis hits e uma classificação menos 4. Isso ocorre depois que ele teve uma assistência e qualificação mais 4 em 23 jogos com o Canucks na última temporada.

O gerente geral, Patrik Allvin, anunciou hoje que o #Canucks Eles mudaram Mark Friedman para Nashville Predators para considerações futuras. pic.twitter.com/wiufmncqu1 – Vancouver Canucks (@Canucks) 7 de fevereiro de 2025

Friedman passou a maior parte disso na AHL, registrando um gol e seis pontos em 20 jogos com o Abbotsford Canucks.

Friedman agora fornecerá aos predadores outra defesa de profundidade para o lado direito.

Friedman foi selecionado pelo Flyers com a seleção geral 86 do Draft de entrada da NHL de 2014.

