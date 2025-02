A Índia não jogará nenhum jogo de treinamento em frente ao Troféu dos Campeões da ICC, mesmo quando o Paquistão mencionou na quarta -feira três equipes de Shahens (o Paquistão A. As partidas no Warm -up ocorrerão entre 14 e 17 de fevereiro, enquanto levou ao torneio principal, que acontecerá de 19 de fevereiro a 19 de fevereiro a 9 de março, no Paquistão e Dubai, a Índia jogará todas as suas partidas em Dubai.

A BCCI decidiu jogar jogos de treinamento porque a Índia já está jogando a série ODI em três partidas contra a Inglaterra, que termina na quarta -feira. A equipe indiana deve chegar a Dubai em 15 de fevereiro.

O Afeganistão, a África do Sul e Bangladesh aparecerão nesses três -UPs quentes nos dias 14 e 17 de fevereiro, respectivamente. O Afeganistão também jogará um acolhedor com a Nova Zelândia em 16 de fevereiro.

Será a última rodada de preparativos para as páginas antes do troféu dos mestres.

A República da África do Sul e a Nova Zelândia já estão no Paquistão, onde aparecem nos truques com a equipe dos anfitriões.

Shadab Khan liderará Shahens contra o Afeganistão em Lahore em 14 de fevereiro, enquanto duas equipes de Shaheens estarão em ação em Karachi e Dubai em 17 de fevereiro. Mohammad Hurraira liderará Shahens contra a África do Sul em Karachi, enquanto Mohammad Haris será um capitão contra o capitão contra o capitão contra o capitão contra o capitão contra o capitão contra o capitão contra Mohammad Haris, será o capitão de Bangladesh em Dubai.

Em 16 de fevereiro, uma partida de aquecimento na Nova Zelândia-Afeganistão será disputada em Karachi.

Cronograma de partidas de aquecimento: 14 de fevereiro do Paquistão Shahens vs Afeganistão, Estádio Gaddafi, Lahore.

16 de fevereiro – Nova Zelândia vs Afeganistão, Estádio Nacional, Karachi.

17 de fevereiro – Paquistão Shahens vs África do Sul, Estádio Nacional, Karachi.

17 de fevereiro – Paquistão Shahens vs Bangladeze, ICC Cricket Academy, Dubai.

Todos os jogos poderão ser luminárias de um dia.

Shahens Squad vs Afeganistão em Lahore: Cadab Khan (Capitão), Abdul Fash, Arafat Minhas, Hussain Talat, Jahandad Khan, Kashif Ali, Mohsin Riaz, Mohammad Afridi, Mohamad Afride Laq, Muhammad Randhawa Randhawa.

Shahens squad vs South Africa in Karachi: Mohammad Huraira (Captain), Amad Butt, Faisal Akram, Hassan Nawaz, Imam-Uhaq, Khurram Shahzad, Maz Sadaqat, Mehran MuMtaz, Muammad Hazi Ghori, Niaz Khan, qasim Akra, and Saad Khan, e Saad Khan.

Shahens Squad vs Bangladesh em Dubai: Mohammad Haris (Capitão), Aamir Jamal, Abdul Samada, Ali Raza, Azan Awais, Mohammad Wasam Jnr, Mubasir Khan, Musa Khan, Musa Khan, Omariir Bin Yan Yan Yan Yan Yan Yan Yan Mir Mir.