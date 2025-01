O fã ataca a partida para o troféu de Ranii encontrar Rohit Sharma. O capitão da Índia faz isso. Vídeo

O retorno das estrelas mais antigas da Índia na faixa do troféu de Rani atraiu muitos fãs, que eram visíveis de uma grande audiência no BKC Ground Stadium em Bombaim, quando jogadores como Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal tocaram. Para Rohita Sharma, foi um retorno ao críquete nacional depois de quase 10 anos, mas ele não foi de acordo com o Plan, porque Mumbai perdeu para o Jammu e a Caxemira mais fracos. No entanto, quanta influência o próprio Rohit foi influenciado, foi visível quando o fã entrou no campo para tentar encontrá -lo.

No terceiro dia de uma partida de quatro dias entre Mumbai e Jammu e Caxemira, o apoiador explodiu em campo e correu em direção a Rohita Sharma, que entrou no campo no meio da partida.

Parecia que Rohit tinha uma breve interação com o ventilador, enquanto a proteção contínua tentava escoltá -lo do chão. Por fim, o fã foi levado pela segurança.

Embora esses eventos possam ser temporários e despreocupados, eles também representam uma ameaça para os jogadores.

Vídeo: O fã entra no campo para conhecer Rohit Sharma

O fã entrou no chão para encontrar o capitão indiano Rohit Sharma. (: Nisarg Naik) pic.twitter.com/7er6gno6t6 – Johns. (@Criccrazyjohns) 25 de janeiro de 2025

Retorno de Ranji Rohita Sharma malsucedido

Rohit Sharma marcou 3 e 28 gols, respectivamente, em duas rodadas, e Mumbai perdeu cinco gols de Jammu e Caxemira.

Yashasvi Jaiswal não funcionou bem, marcando 4 e 26 pontos.

Mumbai sofreu a maior derrota nas duas rodadas, com a queda na primeira rodada particularmente embaraçosa. Apesar da composição refletida por estrela, que também incluiu Ajinkya Rahane, Shreyas Iyer e Shivam Dube, Mumbai nos primeiros rodadas perderam pontos com um saldo de 47/7.

Nas segundas rodadas, eles não podiam fazer muito melhor, perdendo o sétimo gol em 107.

Nos dois casos, Shardul Thakur e Tanush Kotian salvaram Bombaj. Thakur venceu cinquenta nas primeiras rodadas e, no segundo, notou um maravilhoso século (119). Infelizmente para ele, seus esforços foram em vão.

Mumbbai jogará seu último jogo em grupo do Ranji Trophy em 30 de janeiro contra as ferrovias.