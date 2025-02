O filho de Michael Jordan, ex -jogador de basquete da UCF Marcus Jordan, preso por várias posições na Flórida

NBA O filho da lenda Michael Jordan, Marcus Jordan, foi preso na Flórida depois que seu veículo ficou preso nos trilhos do trem nas primeiras horas da terça -feira. Marcus Jordan está sendo acusado de DUI, posse de cocaína e resistência à prisão sem violência.

O homem de 34 anos foi preso pouco antes das 2 da manhã em Maitland, Flórida, e de acordo com a declaração obtida pela primeira vez por Mídia localA polícia disse que o veículo acabou de fugir de uma parada de trânsito iniciada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Seminole.

Segundo relatos, Jordan disse que ficou preso depois de fazer uma curva errada. A frente do carro estava coberta de pedras, os pneus enterrados quase na metade e o pára -choque traseiro foi danificado.

Os policiais pediram à Jordânia e ao passageiro não identificado que deixasse o veículo para evitar o risco de serem espancados por um trem aproximado, mas não saíram até que os policiais ordenassem oficialmente que o fizessem. Havia um trem que dirigiu esse endereço em aproximadamente 10 minutos, de acordo com o relatório da polícia.

Os oficiais que conheceram a Jordânia disseram que ele tinha “olhos vermelhos e olhos vidrados” e que havia um cheiro de álcool do SUV Lamborghini. Jordan supostamente admitiu que tomou “algumas bebidas” enquanto passava um tempo em “alguns lugares em Winter Park e Casselberry”. No entanto, “ele repetiu que não havia excedido o limite legal”. Ele foi preso depois que os policiais realizaram exercícios de sobriedade em campo.

A polícia também encontrou um “saco plástico transparente com uma substância em pó branco” em um de seus bolsos. A substância então testou positivo para cocaína.

De acordo com o relatório da prisão, Jordan se recusou a cooperar quando foi levado ao veículo de patrulha. Ele também se recusou a fornecer amostras de respiração no DUI Center. Jordan foi contratado na prisão de Orange County, ele publicou fiança e foi libertado pouco antes da terça -feira.

Nem a Jordânia nem nenhum membro de sua família falaram desde a prisão.