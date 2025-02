O forro ofensivo da UNLV Ben Christman morre

Ben Christman jogou no estado de Ohio e Kentucky antes de se transferir para a UNLV. (Foto de Ben Jackson/Getty Images)

O ex -transportador ofensivo do estado de Kentucky e Ohio e a recente transferência de UNLV Ben Christman foram encontrados mortos na terça -feira em um apartamento fora do campus em Las Vegas. Eu tinha 21 anos.

Christman havia transferido para a UNLV durante a baixa temporada, depois de dois anos em Kentucky. Ele jogou em 12 jogos pelo Wildcats durante 2023 e 2024.

“O coração de nossa equipe está quebrado ao ouvir a morte de Ben”, disse o técnico da UNLV, Dan Mullen, em comunicado. “Desde o dia em que Ben pisou em nosso campus há um mês, ele fez dos rebeldes um programa melhor. Ben foi uma escolha fácil para o nosso comitê de liderança, já que ganhou respeito imediato, admiração e amizade de todos os seus companheiros de equipe.

Antes de chegar a Kentucky, Christman estava na lista de Ohio State por duas temporadas. Redsholdó para 2021 e apareceu em um jogo em 2022.

O nativo de Ohio era um recruta de quatro estrelas de Richfield. Foi classificado como o candidato número 3 no estado de Ohio e o recruta de ataque ofensivo nº 12 na 21ª classe.

Christman escolheu a UNLV em dezembro, depois que a escola contratou Mullen para substituir Barry Odom. A UNLV foi ao jogo pelo título de Mountain West durante a temporada de 2024 e esse sucesso ajudou Odom a obter o trabalho do treinador -chefe em Purdue.