O futebol espanhol pode triunfar em um cenário internacional em homens e mulheres nos últimos anos, mas, além do campo, ele permanece enredado em uma série de processos judiciais. O mais alto começa na segunda -feira, quando o ex -chefe da Federação Luis Rubiales fica em um processo com um beijo forçado a Jenni Hermoso, que chocou o mundo. Rubiales desistiu de desgraça em setembro de 2023, e Pedro Rocha assumiu sua posição, embora seu reinado tenha sido curto. Depois que o povo espanhol elevou o troféu do Euro 2024, a Rocha foi suspensa por exceder suas funções por libertar o Secretário da Federação, os campos de Andreu, entre outros.

Alguns meses antes, a Rocha foi examinada como parte de um caso de corrupção cometido com base na presidência de Luis Rubiales.

Desde então, a Federação estava sob a supervisão de um governo, que espera recuperar a estabilidade em um momento em que o país está se preparando para cooperar com a Copa do Mundo em Portugal e Marrocos.

Rafael Louva assumiu o cargo de presidente em 16 de dezembro para um mandato de quatro anos, mas jura em um julgamento em outro caso judicial, que poderia mergulhar a federação em uma confusão ainda maior.

Depois de proibir o exercício do cargo público, depois de encontrar a limpeza de culpa enquanto conduz outro órgão público, a confirmação desse julgamento forçaria Louva a renunciar.

Se isso aconteceu, Louva pode se tornar o quarto consecutivo, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, que foi forçada a diminuir por causa de seu envolvimento em questões legais.

Angel Maria Villar, antecessor de Rubiales, foi removida em 2018, depois de ter sido suspenso um ano antes, quando ele e seu filho foram presos por acusações de corrupção, entre várias outras acusações.

