O futuro de Greenlaw com 49ers em dúvida após postagens ameaçadoras nas redes sociais

Ainda faltam mais de dois meses para o início da agência gratuita da NFL, mas parece que o tempo de Dre Greenlaw com os 49ers pode estar chegando ao fim.

Provavelmente.

Muita coisa ainda pode acontecer nos próximos meses, mas a esposa do linebacker do 49ers, Fred Warner, Sydney, deu uma dica de qual posição o companheiro de seu marido pode acabar decidindo como um agente livre irrestrito nesta entressafra, após a temporada de 2024 da NFL em São Francisco chegar a um fim. para Perda na semana 18 para o Arizona Cardinals no domingo.

Sydney Warner postou um vídeo no TikTok que parece mostrar um grupo de VIPs do 49ers dando uma festa surpresa para a noiva de Greenlaw, Mikaela Gallagher, com uma legenda na tela dizendo que os Greenlaws estão se mudando gratuitamente para outro lugar na agência.

“POV: Seu time não chegou aos playoffs e a agência gratuita da NFL está levando seu melhor amigo (Gallagher) para outro time e estamos todos gravemente doentes”, dizia a legenda de Warner.

Poucas horas depois da postagem inicial de Warner no TikTok, ela acessou o Instagram, onde postou um vídeo mais longo da festa e na legenda mencionou que está “rezando aos deuses do futebol para nos manterem juntos”, possivelmente indicando que Greenlaw ainda poderia ter um futuro. com os 49ers.

Gallagher comentou mais tarde na postagem de Warner no Instagram, afirmando que espera que seu marido retorne ao 49ers.

“SYDNEY!!! Sentindo todas as emoções de novo😭 MUITO grato pela família que construímos aqui e orando MUITO para que voltemos!!! ❤️❤️ Te amo para sempre, minha garota”, escreveu Gallagher.

Embora a postagem inicial possa certamente ser um sinal ameaçador sobre o futuro de Greenlaw na organização, nem ele nem a equipe indicaram publicamente seus planos ainda.

Os companheiros de Greenlaw, no entanto, Eles expressaram muito seu desejo que o astro linebacker retorna na próxima temporada, enquanto o próprio Greenlaw Ele decidiu não falar sobre seu futuro em detalhes quando questionado sobre isso antes da derrota do 49ers na semana 16 para o Miami Dolphins.

Resta saber exatamente o que o futuro reserva para os Greenlaws, mas parece que eles estão a preparar-se para potencialmente desenraizar-se da Bay Area.

