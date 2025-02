O gato preto para o Paquistão vs ODI da Nova Zelândia em Karachi. Ex-NZ Star dá uma reação inesquecível

Os preparativos para os mestres do Paquistão foram na sexta-feira um grande golpe, porque os apresentadores do torneio perderam a final da série de tri-nação com a Nova Zelândia por 5 gols. Para a Nova Zelândia, era sobre o direito de se gabar, porque ambas as equipes nivelam no mesmo lugar no Match Trophy Masters em 19 de fevereiro. No entanto, durante a final em Karachi, um incidente estranho ocorreu como um gato preto como um gato preto, entrou no chão, o que fez o jogo parar por alguns minutos.

O incidente ocorreu durante uma busca na Nova Zelândia. O jogo foi repentino por alguns minutos até que o gato atravessou a corda da fronteira e não encontrou um lugar onde você possa sentar lá. Durante as primeiras outras câmeras, a pipa também pegou o Kat, inadgrajamente forçando o último a se mover pelo campo.

Respondendo a esse incidente, o jogador da Nova Zelândia, Danny Morrisson, que estava no comentário, disse descaradamente: “O gato preto se junta a chapéus pretos”.

O Paquistão Wicekapitan Salman Ali Agha, que marcou cem anos na partida anterior com a República da África do Sul, foi chamada de “Série Player”. Ele terminou uma série de 219 com engrenagens e 1 portão.

“Eu piscar bem. Queríamos vencer, mas isso não aconteceu. A ênfase é colocada no CT. (Superfície) Isso pode ser esperado de Karachi. Um objetivo será um belter, um será dois. Ele tenta que este é um lugar difícil. Cerimônia de apresentação.

Pensando na perda, o capitão do Paquistão Mohammad Rizwan disse: “Queríamos acertar primeiro porque pensávamos no segundo tempo, o campo seria difícil. Mas suas tigelas nos apertaram. Queríamos mirar em 280, mas entendemos que voltamos para 15 anos. Ele era crucial. Bem. É por isso que queríamos azuar. “