O gerente do Manchester United, Ruben Amorim, coloca Rasmus Hojlund ‘em julgamento’ até o final da temporada: relatório

O atacante dinamarquês tem apenas dois gols na Premier League neste termo

Enquanto Rasmus Hojlund se esforça para cumprir seu preço de £ 72 milhões, um treinador insatisfeito do Manchester United, Ruben Amorim, colocou -o “no julgamento”, sugerem os relatórios.

Hojlund teve problemas na Premier League do clube de Atalanta no verão de 2023. Em 28 jogos em todas as competições neste período, ele alcançou apenas sete gols, com apenas dois desses objetivos na Premier League.

Além disso, ele também participou de oito jogos na divisão superior sem marcar um gol depois de não obter notas na recente vitória do Red Devil sobre o Fulham. Hojlund continuou a receber aberturas frequentes, apesar de sua falta de objetivos.

Ele ainda tem três anos em seu contrato de Old Trafford. No entanto, parece agora que o gerente Amorim está se preparando para deixar ir para o ano de 21 anos, que está se mudando para uma última chance em sua carreira no United.

“De fato, Hojlund foi colocado em julgamento.” O internacional dinamarquês deixou Amorim “longe de estar convencido”, e o atacante terá o restante da campanha para provar seu valor, eles sugerem os relatórios.

Juventus e Napoli que mostram interesse em Rasmus Hojlund

Entre as equipes que atualmente monitoram sua condição estão a Juventus e Napoli. Prevê -se que o United tenha que receber um “sucesso significativo” aos 72 milhões de libras que pagaram por Hojlund se o “julgamento” não for necessário vender.

“Apenas um toque na caixa de penalidade entre eles” 💬 Sam Sam Blitz de Sky Sports analisa as lutas dos atacantes Man Utd Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee 🔴 pic.twitter.com/pfhkgvzpo – Sky Sports Premier League (@skysportspl) 28 de janeiro de 2025

A vitória do United em Craven Cottage no domingo foi apenas mais um dia terrível para o atacante dinamarquês. Ele acabou de fazer um passe na caixa do Fulham, completou apenas 67% de seus passes e, mais horrível de tudo, não tentou um único tiro.

Hojlund já jogou uma temporada no United e deveria ter começado a mostrar sinais de adaptação no clube. Mesmo assim, até agora foi medíocre contra o objetivo, que expressou sérias preocupações sobre se o ano de 21 anos pode melhorar seu jogo.

O United poderia procurar um novo número 9 se o treinador português não estivesse convencido de Hojlund no final da temporada, já que outro atacante Joshua Zirkzee também está lutando por gols.

