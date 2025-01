O gerente geral do Browns, Andrew Berry, quer Myles Garrett como uma “peça do nosso futuro”, não está aberta ao comércio que reina o DPOY da NFL

Myles Garrett, o atual jogador defensivo do ano da NFL, tem dois anos restantes em uma extensão de cinco anos e US $ 125 milhões que ele assinou em 2020 (foto de G. Fiume/Getty Images)

Enquanto o atual jogador defensivo do ano da NFL, Myles Garrett, entra nas duas últimas temporadas de seu contrato, os Cleveland Browns não estão pensando em se mudar do corredor veterano de passageiros, nem mesmo em troca de uma rica recompensa das seleções de rascunho.

Conversando com Repórteres Browns no Senior BowlO gerente geral Andrew Berry disse que não está procurando trocar Garrett e que uma extensão de contrato é o que a organização busca quando se trata de quatro vezes Pro Bowler.

Quando o cenário em que ele se aproximou e ofereceu um acordo que inclui duas seleções de primeiro rascunho para Garrett, 29, Berry disse que não estaria interessado.

“Você pode colocar isso no registro”, Berry disse.

Garrett, finalista do DPOY pela segunda temporada consecutiva, ficou em segundo lugar na NFL com 14 capturas e se tornou o primeiro jogador na história da NFL com 14 ou mais capturas em quatro temporadas consecutivas. Ele tem o recorde de franquia Browns com 102,5 capturas de carreira.

Garrett está programado para transportar sucessos salariais de US $ 19,7 milhões e US $ 20,4 milhões, De acordo com o bonéNenhum salário garantido nas próximas duas temporadas. No final da temporada regular, ele disse que não estava procurando fazer parte de uma reconstrução e, em conversas com Berry, ele perguntou ao GM como planeja “aproveitar ao máximo o talento que está aqui”, acrescentou que ele sente que o marrom está “mais próximo” do que muitos acreditam.

A seleção geral do Draft Geral de 2017, Garrett, passou toda a sua carreira em Cleveland e assinou uma extensão de cinco anos e US $ 125 milhões em 2020, aumentando seu compromisso com a equipe.

Os Browns se tornaram duas temporadas vencedoras e jogaram três jogos nos playoffs desde que escreveram para Garrett. Depois de 11-6 em 2023, eles foram 3-14 em 2024 e terão a segunda seleção geral no rascunho da NFL 2025. Direção, Berry espera que seja uma parte importante da mudança.