O grande jogador de futebol do Manchester United e da Escócia, Denis Law, morreu aos 84 anos

O grande jogador do Manchester United e da Escócia, Denis Law, morreu aos 84 anos, gerando uma onda de homenagens sinceras ao homem conhecido em Old Trafford como ‘O Rei’. Law fez parte da equipe do United que venceu a Copa da Europa sob o comando de Matt Busby em 1968, quando o United se tornou o primeiro clube inglês a erguer o troféu, apesar de ter sofrido uma lesão na final. Ele foi internacional 55 vezes pela Escócia, continua a ser o melhor marcador de sempre do seu país, com 30 golos, ao lado de Kenny Dalglish, e é o único jogador escocês a ganhar a Bola de Ouro em 1964. Law – membro da famosa ‘Santíssima Trindade’ de Old Trafford ao lado de Bobby Charlton e George Best – foi diagnosticado com doença de Alzheimer e demência vascular em 2021.

Sua morte foi confirmada na sexta-feira “com pesar” por sua família, que disse que ele “lutou muito, mas finalmente encontrou a paz”.

“Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para o seu bem-estar e cuidado, tanto no passado como muito mais recentemente”, acrescentou em comunicado. “Sabemos o quanto as pessoas o apoiaram e amaram, e esse amor sempre foi apreciado e fez a diferença. Obrigado”.

Law marcou um total de 237 gols em 404 partidas durante sua estadia de 11 anos em Old Trafford até 1973, colocando-o em terceiro lugar na lista de artilheiros de todos os tempos do United, atrás de Wayne Rooney e Charlton.

O Manchester United disse que o clube lamenta a perda do “rei do Stretford End”.

“Ele sempre será reverenciado como um dos melhores e mais queridos jogadores do clube”, acrescentou o United.

“Um artilheiro, seu talento, espírito e amor pelo jogo fizeram dele o herói de uma geração.”

A selecção escocesa classificou Law como um “grande” e acrescentou: “Não voltaremos a ver o seu favorito”.

Rooney prestou homenagem ao X, postando: “Legend. Pensamentos com toda a família e amigos de Denis.”

O ex-capitão do Manchester United e da Inglaterra, Bryan Robson, que trabalhou com Law como embaixador em Old Trafford, descreveu o escocês como um “homem fantástico”.

“Perdemos um dos gigantes do futebol, tanto como jogador quanto como cavalheiro. “É incrivelmente triste”, escreveu Robson em uma coluna do Daily Mail.

“Denis era mais do que um jogador de futebol fantástico, ele era um homem fantástico. Ele foi tão generoso com seu tempo e tudo foi entregue com seu maravilhoso senso de humor.”

Law começou sua carreira no Huddersfield Town e também jogou duas vezes pelo Manchester City e uma vez pelo clube italiano Torino.

Durante sua carreira, ele foi vendido três vezes por um valor recorde na Grã-Bretanha.

Durante seu tempo no United Law, ele ganhou a FA Cup e a Premier League duas vezes, em 1965 e 1967.

No entanto, uma lesão na cartilagem obrigou-o a falhar a famosa vitória por 4-1 sobre o Benfica na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em Wembley, em 1968.

Law é o único jogador a ter duas estátuas dedicadas a ele em Old Trafford, uma como parte da ‘Trindade Unida’ ao lado de Best e Charlton.

Os outros ex-clubes de Law acrescentaram suas próprias homenagens.

O City, atual campeão da Inglaterra, disse que “todo Manchester” está de luto.

Em resposta à postagem do United X, o clube escreveu: “Todo Manchester, incluindo todos no City, está de luto por você”.

O Huddersfield chamou seu ex-jogador de “imortal” do futebol, enquanto o Torino disse que ele era uma “figura icônica” na história do clube.

Nos anos após sua aposentadoria, Law trabalhou como locutor e também para diversas instituições de caridade.

O antigo internacional escocês Joe Jordan disse que era um “verdadeiro ícone”.

“Denis era um jogador especial e acho que perder alguém como ele terá um impacto em muitos torcedores do Manchester United”, disse Jordan à BBC.

“É um ícone da sua capacidade de marcar gols em campo, mas ele tinha uma vantagem especial, não apenas como jogador, mas como pessoa. Ele era um jogador excepcional.”

