O guarda do Timberwolves, Donte DiVincenzo, está afastado por tempo indeterminado devido a uma lesão no dedo do pé após se tornar titular

Donte DiVincenzo e os Timberwolves se destacaram em sua recente mudança para o time titular. (David Berding/Getty Images)

Apenas seis jogos depois de se tornar titular, o armador do Minnesota Timbewolves, Donte DiVincenzo, está afastado dos gramados por tempo indeterminado devido a uma lesão no dedo do pé.

Ele Timberwolves anunciou a lesão Tarde de segunda-feira, antes do jogo do Martin Luther King Jr. Day contra o Memphis Grizzlies. A lesão é uma entorse de grau 3 no dedão do pé esquerdo de DiVincenzo. Ele sofreu na quarta-feira contra o Warriors e havia perdido dois jogos devido à lesão antes de segunda-feira.

Segundo os Timberwolves, eles buscam uma segunda opinião para determinar as melhores opções de tratamento. DiVincenzo estava usando uma bota de caminhada. no vestiário do Minnesota antes do jogo contra o Grizzlies.

DiVincenzo se juntou aos Timberwolves na entressafra na troca que enviou Karl-Anthony Towns para o New York Knicks em troca de um pacote que também incluía Julius Randle e uma escolha no primeiro turno. DiVincenzo começou a temporada saindo do banco, mas foi transferido para o time titular em favor de Mike Conley em 6 de janeiro, contra o Los Angeles Clippers.

Em seis jogos como titular, DiVincenzo teve média de 17,5 pontos, 5,3 rebotes e 4,7 assistências por jogo e acertou 42,1% (24 de 57) na faixa de 3 pontos. Em um total de 40 jogos em Minnesota, DiVincenzo teve média de 11 pontos, 3,7 rebotes e 3,6 assistências por jogo, enquanto arremessou 36,9% em 3.

Os Timberwolves estavam 4-2 em jogos desde que DiVincenzo se tornou titular. Depois de avançar para as finais da Conferência Oeste na temporada passada, eles entraram na segunda-feira com um recorde de 22-20, garantindo o oitavo lugar no Oeste.