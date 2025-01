O heroísmo de Amad Diallo pode ter salvado o Manchester United novamente, mas os Red Devils estão longe de estar seguros

O Manchester United ficou surpreso durante a maior parte da partida contra o Southampton, em casa, em Old Trafford, na quinta-feira, mas foi mais uma vez resgatado por Amad Diallo na vitória por 3-1. Amad fez três gols no segundo tempo e todos os gols surgiram aos 80 minutos de jogo, virando uma partida que parecia fadada à derrota. O jogador de 22 anos fez uma grande temporada sob o comando de Ruben Amorim e agora soma seis gols e seis assistências na Premier League. Amad se tornou o primeiro jogador do Manchester United a marcar três gols desde Cristiano Ronaldo em 2022, uma ótima companhia para se estar.

Seus gols também aconteceram em momentos importantes e quatro deles mudaram o jogo. Marcar o gol da vitória no clássico de Manchester, o gol do empate contra o Liverpool e este hat-trick na derrota do Southampton foram extremamente importantes para os Red Devils durante uma temporada frustrante.

Muito se tem falado sobre o Manchester United estar mais próximo dos lugares de rebaixamento da Premier League do que da Liga dos Campeões, mas depois que Amad os resgatou contra o Southampton, é um bom momento para ver como o perigo para o United é real. Nas últimas cinco temporadas, o número do safety foi de 36 pontos na Premier League, sendo 39 pontos o maior total para terminar na 17ª colocação.

Após a vitória sobre o Southampton, o Manchester United está em 12º lugar na tabela e está a caminho de somar apenas 47 pontos nesta temporada. Com cinco derrotas no campeonato em 10 jogos sob o comando de Amorim, o posicionamento do United passou de ruim a preocupante, sendo evitar o rebaixamento uma preocupação muito real. Atualmente, o United deve estar confortavelmente seguro, mas tudo o que será necessário é que esta má fase continue e os pontos projetados cairão rapidamente. Enfrentando Brighton, Fulham, Crystal Palace, Tottenham e Everton nos próximos cinco jogos, tudo pode acontecer.

A Liga Europa estará de volta em breve, o que significa que haverá mais rotação e o United não pode contar com Amad para salvá-los em todos os jogos. Desde que Amorim assumiu, os atacantes Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee somaram apenas três gols na Premier League. Acrescente a isso o fato de o United ter sofrido 10 gols em cobranças de escanteio, o maior número do campeonato, e é fácil perceber por que as dificuldades continuaram mesmo enfrentando o último time em casa.

Amorim herdou uma equipe que precisa de muito trabalho e, com a janela de transferências de janeiro aberta, o processo de melhoria dessa equipe pode começar, mas primeiro é preciso encontrar uma nova casa para Marcus Rashford. A compensação dos salários do atacante dará ao United mais flexibilidade porque, embora Amad tenha feito muito sozinho, ele não pode fazer tudo.

A Liga Europa deve ser priorizada porque é a única oportunidade no futebol europeu na próxima temporada, mas isso será difícil de conseguir se o United continuar a perder pontos no campeonato, colocando-se em maior perigo. É ótimo que Amorim tenha descoberto quem é a sua principal opção para marcar gols, mas o United agora precisa descobrir a quem mais pode recorrer além do jogador de 22 anos.