O impressionante gesto de Suryakumar Yadav para Tilak Varma depois de vencer a Inglaterra é um vírus

O capitão Índia, Suryakumar Yadav, ficou encantado depois que Tilak Varma aceita “responsabilidade” e forneceu a partida que conseguiu os vencedores da vitória. A segunda competição do T20I se tornou uma questão de alto conteúdo, especialmente quando a equação caiu para 20 necessários em 18 bolas. Tilak parecia indeciso antes de virar a greve quando a oportunidade estava disponível nas primeiras entregas. Mas Tilak decidiu virar a greve durante a quarta entrega, deixando Bishnoi enfrentar as duas últimas entregas. Quando Bishnoi parecia que Bishnoi foi galvanizado por carros Brydon da outra extremidade. Ele o jogou cuidadosamente através do meio -mar por quatro, criando fantasmas em todo o estádio.

Era uma situação semelhante no penúltimo e no próximo Bishnoi contra Liam Livingstone. Durante a entrega mais completa, Bishnoi desistiu de uma vantagem externa para encontrar outros quatro, reduzindo a equação para 6 a 6.

Tilak estava nervoso ao ver o jogo com um passeio chamativo, levando a Índia para casa com vitória em dois gols e quatro bolas a perder.

Tilak Verma de Suryakumar Yadav após a partida de ontem em Chapeuk. !!!! – Belo filme, menino índios de Mumbai .. !! pic.twitter.com/y3jcb2ou3g – Manu. (@Manojy9812) 26 de janeiro de 2025

“Muito satisfeito com o golpe de Tilak, é bom ver como alguém como ele assume a responsabilidade. Ravi Bishnoi coloca um trabalho duro na web. Ele quer contribuir com o bastão. Suryakumar disse na apresentação após a partida.

Embora no segundo turno tenha sido abalado pela Índia na fase média, o desempenho do boliche foi um show versátil. Na superfície onde é esperado 180, a Índia limitou três leões a 165/9.

Quando a Índia saiu de um bastão, uma profundidade adicional na ordem de piscina deu aos anfitriões uma vantagem muito necessária para se afastar do jogo.

“Um pouco de alívio. Do jeito que o jogo jogou, sentimos que 160 era bom, mas a maneira como eles se apressaram foi boa, que o jogo caiu no fio. Jogamos com uma massa adicional nas últimas séries.

Mesmo em uma busca, quando os postigos ainda estavam caindo em intervalos regulares, o apetite da Índia para brincar com a agressão permaneceu indeterminado. Quando surgiu a oportunidade, os adesivos indianos eram difíceis de permanecer em busca. Pequenas parcerias foram costuradas durante toda a busca, rasgando a pressão dos ombros da Índia.

“O bate -papo deveria jogar como o último jogo. É bom ver que estamos tocando uma marca agressiva de críquete. Ao mesmo tempo, os caras levantaram as mãos e enfiaram pequenas parcerias. Os meninos tiraram muita pressão, e a atmosfera no guarda -roupa é leve.