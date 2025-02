Com todos os ouvidos na reação dos fãs em Boston ao hino nacional canadense antes da final do confronto de 4 nações na quinta -feira, a maior notícia vem do cantor de música.

Chantal Kreviazuk fez uma mudança sutil na carta Em resposta à recente conversa difícil de certos cidadãos americanos.

A música, O CanadáInclui a “True Patriot Love Line em All Command”. Ela mudou para “o verdadeiro amor patriota que apenas nos ordena”. Seu representante confirmou que não foi um acidente, mas um protesto pelo esforço para minar o Estado, a economia e a independência do Canadá.

Quatro dias antes do jogo 4 na noite de quinta -feira, fãs em Montreal vaia O hino nacional dos Estados Unidos como resultado da retórica recente.

Sem aprofundar a questão de saber se tudo isso soa como um South Park históriaO ponto para o futebol profissional é que existe uma pequena porta de fuga térmica para quem optar por atirar em um torpedo de fótons nessa direção. Em cada jogo, a pessoa escolhida para cantar a música poderia escolher ir a bandidos e mudar a letra.

Isso pode acontecer em um jogo da temporada regular dos Mills. Isso pode acontecer no Super Bowl.

Pedimos à liga na sexta -feira se foram feitas medidas para impedir que isso aconteça. Não recebemos uma resposta. O que significa que eles estão nos ignorando (novamente) ou que não têm uma resposta porque nunca pensaram nisso.

Eles provavelmente deveriam. Kreviazuk expôs uma fuga para quem quiser fazer qualquer declaração que você deseja fazer uma mudança na letra do Bandeira.