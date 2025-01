O indiano Akshay Gupta termina em segundo nas 24 Horas de Dubai

A corrida 24 Horas de Dubai foi realizada no prestigiado Autódromo de Dubai.

Akshay Gupta, o piloto indiano de GT e empresário de tecnologia, alcançou o segundo lugar nas 24 Horas de Dubai de 2025, garantindo um lugar de destaque na classe TCE. Competindo pela AsBest Racing no Cupra TCR (Carro #102), Gupta dividiu o carro com os companheiros Junichi Umemoto (Japão), Lutz Obermann (Alemanha), Henrik Sandell (Suécia) e Nadir Zuhour (Emirados Árabes Unidos). Realizada no icônico Autódromo de Dubai, esta 20ª edição da corrida contou com 65 carros e mais de 300 pilotos em seis categorias diversas, tornando-se um espetáculo emocionante para os fãs do automobilismo em todo o mundo.

A corrida não foi nada fácil, já que Gupta se juntou ao evento em pouco tempo, sem nenhuma experiência anterior em pista e apenas 12 voltas de treinos no carro antes do início da corrida. Largando da pole position, a equipe enfrentou contratempos iniciais, incluindo um erro no pit stop que lhes custou a liderança. No meio do caminho, Gupta enfrentou uma falha na suspensão, resultando em um reparo que durou 30 minutos.

Os problemas continuaram durante toda a noite com uma falha na caixa de câmbio, que custou à equipe mais 2,5 horas no pitlane. Na última hora da corrida, a coluna de direção quebrou e foi consertada em tempo recorde de 20 minutos.

Apesar destes contratempos mecânicos, a determinação de Gupta e da sua equipa brilhou. Ele conseguiu estabelecer a volta mais rápida para sua equipe, registrando um tempo notável de 2m15,279. A sua consistência nos tempos por volta, mesmo no meio da intensa pressão das 24 horas de corrida, desempenhou um papel crucial para manter a equipa competitiva.

“Foi uma chamada de última hora para fazer a corrida. Recebi uma ligação da AsBest na noite de segunda-feira, consegui meu visto na noite de quinta e estava na pista na manhã de sexta. Perdi todas as sessões de treinos. Fiz apenas 12 voltas de treino antes da corrida. Esta foi a primeira vez que corri com um TCR e a primeira vez no Autódromo de Dubai, mas consegui registrar a volta mais rápida para minha equipe, por isso estou muito feliz com meu desempenho.

Os desafios que enfrentámos durante a corrida dificultaram-na, mas há muito a aprender com isto que terei em conta na minha candidatura ao campeonato NLS e às 24 Horas de Nurburgring deste ano. Estou ansioso para correr mais no carro TCR e explorar mais eventos da Série 24 Horas este ano”, disse Gupta.

É importante notar que a Classe TCE teve apenas 3 inscrições na classe, então terminar uma corrida de resistência de 24 horas foi mais uma conquista do que o pódio em si.

Este resultado se soma à impressionante carreira de Gupta no automobilismo, que inclui vitórias nas sétima e oitava rodadas da Nurburgring Langstrecken Series (NLS) de 2024 na classe VT2-F.

