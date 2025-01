O indiano-americano Akshay Bhatia espera estrear no próximo evento de golfe

O Dubai Desert Classic está programado para começar em 16 de janeiro e terminar em 19 de janeiro de 2025.

Akshay Bhatia tem orgulho de suas raízes indianas, embora tenha nascido e sido criado nos Estados Unidos. O magro jogador de golfe de 22 anos, que deixou a faculdade para se tornar profissional, desde então venceu duas vezes no PGA Tour e subiu para o Top-30 do mundo.

Prova de sua chegada foi sua primeira aparição no Masters em 2024, onde cortou, e no final de 2024 disputou o Tour Championship, que é limitado ao Top 30, depois terminou como vice-campeão no Japão e fez sua primeira aparição no Hero World Challenge organizado por Tiger Woods nas Bahamas.

O fato de ele ter vencido seu primeiro evento Korn Ferry (a segunda etapa do PGA Tour) nas Bahamas há dois anos foi uma feliz coincidência. Ele agora está encantado por cumprir uma ambição de longa data enquanto se prepara para fazer sua estreia na Rolex Series no Hero Dubai Desert Classic.

Os pais de Bhatia cresceram na Índia e depois foram para os EUA, onde Akshay começou a jogar golfe e se tornou extremamente bom nisso. Embora Bhatia tenha ambições de jogar na Ryder Cup e na Presidents Cup pelos Estados Unidos, ele tem muito carinho pelo país onde seus pais cresceram.

“Ouvi falar muito sobre a Índia e quero ir para lá em breve”, disse ele recentemente enquanto participava do evento Hero World Challenge de Tiger Woods, nas Bahamas. “Minha mãe estava lá para um casamento de família e ouvimos muito sobre isso.”

A participação da estrela em ascensão dá continuidade à tradição do torneio de atrair os melhores jogadores americanos para a competição de golfe mais antiga do Oriente Médio, seguindo Collin Morikawa, Cameron Young e Brian Harman nos últimos anos.

Bhatia, vencedor do DP World Tour e do PGA TOUR, faz parte de uma série de talentos em exibição no Emirates Golf Club, com o bicampeão Rory McIlroy retornando para defender seu título.

“Sempre quis estar aqui e felizmente deu certo no cronograma deste ano”, disse Bhatia. “E este é o único evento que eu queria riscar da minha lista e até agora tem sido incrível. Então espero voltar cada vez mais.”

Bhatia é um dos sete melhores 30 jogadores do mundo na 36ª edição do torneio de US$ 9 milhões e conquistou seu primeiro título DP World Tour e PGA TOUR no co-sancionado Barracuda Championship em 2023.

“Ainda estou colocando meu pé no PGA TOUR”, disse ele. “Portanto, espero que, quando chegar ao nível em que tenho tempo para vir aqui, seja um pouco mais fácil viajar e faça sentido.

“Quero dizer. Quero viajar por todo o mundo. Quero conhecer muitas pessoas diferentes e conhecer culturas diferentes, por isso é muito divertido para mim e, principalmente sendo jovem, é bom ter a oportunidade.”

O jovem de 22 anos era um amador condecorado e representou os Estados Unidos na Junior Presidents Cup, Junior Ryder Cup e Walker Cup antes de se tornar profissional em 2019.

Apesar de sua ascensão no Ranking Mundial Oficial de Golfe, principalmente nos últimos 12 meses, Bhatia não olha muito para o futuro, apesar de estar na disputa pela equipe da Ryder Cup dos Estados Unidos em Bethpage Black, em setembro.

“Não é um dos meus principais objetivos”, disse ele.

“Fazer parte do time é incrível e importante e claro que quero estar nesse time, mas não é o foco que tenho para este ano.

“Portanto, estou com vontade de jogar golfe e alguns dos outros objetivos que tenho me ajudarão a chegar à Ryder Cup”, diz ele.

