Jasprit Bumrah foi o principal portador de Wickt no BGT 2024-25.

A Índia irá para o Troféu dos Campeões da ICC 2025 como um dos favoritos dos títulos na vitória da série em casa recentemente.

A Índia está assistindo de perto a estrela Jasprit Bumrah Pacemaker antes do torneio. O jogador de 31 anos era o principal portador do Wickt no troféu de Border-Gavaskar 2024-25, coletando 32 postigos a uma média de 14. No entanto, atualmente está baixa devido a uma lesão nas costas.

O problema ocorreu no último teste da BGT em Sydney, quando Bumrah não foi jogado depois do almoço no dia 2 devido a uma lesão nas costas. Ele foi enviado para procurar a digitalização imediatamente e não foi jogado nas segundas entradas da Austrália.

Bumrah foi incluído na equipe provisória de 15 homens na Índia para o Troféu dos Campeões da ICC 2025, juntamente com Arshdeep Singh e Mohammed Shami como parte de um ataque de ritmo de três homens.

O Jasprit Bumrah jogará no Troféu da ICC Champions 2025?

De acordo com um relatório da ESPNCRICINFO, a Índia decidirá sobre a participação do Jasprit Bumrah no Troféu dos Campeões em 11 de fevereiro, que é o prazo para apresentar os esquadrões finais ao CPI.

O relatório também estabelece que Bumrah passou recentemente por uma varredura traseira no Centro de Excelência da BCCI em Bangalore. A equipe médica do BCCI agora discutirá com os seletores e o gerenciamento da equipe antes de tomar uma decisão final. Bumrah perdeu toda a série de três ódio contra a Inglaterra.

A Índia começará sua campanha do Troféu dos Campeões da ICC contra o Bangladesh em 20 de fevereiro em Dubai. Sob o modelo híbrido, a Índia jogará todos os seus jogos do Champions Trophy 2025 em Dubai, enquanto o restante dos jogos do torneio será disputado no Paquistão.

Se a Bumrah não estiver disponível, é provável que a administração indiana considere Rana como substituto. Rana fez sua estréia em ODI no primeiro jogo contra a Inglaterra em Nagpur e também apareceu no segundo ódio em Cuttack.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.