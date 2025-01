O jogador de futebol amador nigeriano é julgado pelo Sevilla depois de se tornar viral

Ola Great pode se alinhar para o teste dos seus sonhos com o clube espanhol.

Depois de enviar uma petição ao clube no X (antigo Twitter), um jogador de futebol amador nigeriano poderia ter obtido um julgamento pelo Sevilla. Ola Great se perguntou quantos retuítes seriam necessários para conseguir um teste com a seleção espanhola quando tuitou marcando as potências espanholas na terça-feira. “100k” foi a resposta do Sevilla. No momento em que este artigo foi escrito, o tweet havia recebido 117.000 retuítes.

Não se esperava que o tweet se tornasse viral. No entanto, ao postar pouco mais de vinte e quatro horas depois, na terça-feira, Ola acumulou mais de 100.000 repostagens na postagem, superando o número de repostagens necessárias para ser considerado para um teste do clube.

Devido à participação de milhares de internautas, principalmente influenciadores, que posteriormente ampliaram o alcance da postagem, Ola agiu imediatamente e a postagem rapidamente se tornou popular no X.

Alguns internautas, porém, manifestaram desagrado com o comentário e pediram ao Sevilla que falasse apenas sobre o gol de Ola.

“Obrigado a todos que fizeram isso acontecer; Obrigado, Twitter NG, por isso.” Ola disse em uma postagem de acompanhamento.

“Meu coração está cheio de tantas emoções agora.”

Um jogador de futebol amador da Nigéria contatou o Sevilla in X na esperança de conseguir um teste de futebol. O Sevilla respondeu prometendo-lhe uma oportunidade se sua resposta atingisse 100.000 retuítes. O tweet excedeu em muito esse objetivo 😮(📸 @TheRealOlagreat) pic.twitter.com/OV8tmr8tzY – ESPN África (@ESPNAfrica) 21 de janeiro de 2025

Mais tarde, o Sevilla agradeceu a excelente resposta com uma postagem própria que fornecia um link para uma declaração de 2024 sobre a formação de um novo clube principalmente para jogadores estrangeiros maiores de 18 anos.

A declaração dizia: “O Sevilla FC terá uma nova equipa dentro da sua estrutura competitiva. “Será um plantel com forte dimensão internacional e que disputará a Tecera Andaluza, na nona categoria do futebol espanhol.”

No entanto, será interessante ver se o jogador nigeriano será eliminado. Finalmente, depois de ser julgado, ele viajará para a Espanha para provar seu valor se tiver todas as qualidades para se tornar seu jogador. Será um momento de orgulho para ele se passar no teste, pois poderá jogar em uma das ligas mais importantes do futebol.

