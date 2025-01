O jogador do Gloucester usa a bandeira russa na camisa

Os espectadores com olhos de águia avistaram a bandeira nas costas da camisa de Kirill Gotovtsev… que também tinha o nome do jogador escrito incorretamente.

Gloucester foi criticado por seus próprios torcedores por imprimir a bandeira russa nas costas da camisa de Kirill Gotovtsev, em contravenção ao ostracismo generalizado do país em relação ao esporte internacional.

Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia foi proibida de participar em vários desportos ou pelo menos sob a sua própria bandeira. Nos Jogos Olímpicos do verão passado, os atletas russos estavam Eles não estão autorizados a competir sob a bandeira do seu próprio país. e tiveram que ser classificados como “atletas neutros”.

O World Rugby também proibiu a Rússia de se classificar para a Copa do Mundo masculina de 2023 e o país atualmente não teria permissão para competir no torneio de 2027 na Austrália.

No entanto, um Gloucester Um apoiador descobriu que Gotovtsev tinha permissão para usar um pequeno emblema da bandeira do país logo abaixo do decote.

O Gloucester tem a política de colocar a bandeira de um país nas camisas de todos os jogadores internacionais da Premiership e diz-se que Gotovtsev tem a bandeira russa na camisa desde que ingressou no clube, há quatro anos.

Gotovtsev ingressou no Gloucester vindo do clube russo Krasny Yar em 2021 – Getty Images/Ryan Pierse

Prop Gotovtsev cresceu na Sibéria e originalmente treinou como lutador antes de mudar para o bobsleigh e eventualmente se decidir pelo rugby.

O jogador de 37 anos assinou pelo Gloucester em 2021 e fez mais de 50 jogos pelo clube.

“Quando eu tinha 10 anos comecei a luta livre e imediatamente me apaixonei pelo esporte. Eu me vi fazendo isso por 15 anos! Foram 15 anos de confronto comigo mesmo e com o mais forte dos rivais. Consegui vencer vários torneios internacionais e fui premiado no campeonato nacional”, disse ao site do clube de Gloucester.

“Mas não consegui chegar ao topo deste esporte. A luta livre me deu o caminho para a vida e é a base da minha personalidade, tanto física quanto mentalmente. Mas senti um potencial não realizado em mim mesmo e tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida: mudei para outro esporte, o bobsleigh!

“Passei um ano e meio nesse esporte, me deu conhecimento e técnica única, mas a seleção para as Olimpíadas de Sochi deixou muito a desejar. Em fevereiro de 2014, com toda a minha experiência e ambições, cheguei ao Krasny Yar Rugby Club, onde comecei minha jornada no rugby.”

Gloucester Rugby e Premiership Rugby foram contatados para comentar.

