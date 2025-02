O jogo da NBA Stars, com basquete e muitos Kevin Hart, atinge a nova perda de desperdiçar o tempo de todos

Se as expectativas são a raiz da frustração, então qualquer um que esperou pelo NBA All-Star Game, ou durante todo o fim de semana, para o fim de semana, ser qualquer outro desperdício completo e total de todos os merece ser frustrado.

Você deveria ter conhecido. O evento fede. Ninguém quer ter nada a ver com isso. Os jogadores realmente não querem jogar. Os fãs realmente não querem ver. Posso garantir que pessoas como eu, que de alguma forma atingem a profissão de Powerball que são pagas para ver o basquete, não querem falar ou escrever sobre isso.

Quero dizer, sério, a “apresentação” do jogo de estrelas de domingo funcionou por quase três horas e teve cerca de 30 minutos de basquete real. Apesar da ação na quadra, com algumas explosões de baixo esforço, foi tão horrível quanto esperamos pelo basquete All-Star. E, no entanto, todas as outras partes da noite foram tão dolorosamente ruins que todos nós realmente queríamos avançar Basquete All-Star.

Kevin Hart? Estou me perguntando há anos como esse homem, que saiu no domingo como a antítese viva de Funny, tornou -se tão popular. Mas agora estou muito mais curioso sobre as pessoas responsáveis ​​por decidir que era uma boa idéia que uma história em quadrinhos que se cauteloso serve como “mestre de cerimônias na quadra”.

A grande ironia aqui é que um evento que é definido pelo pouco interesse que essas superestrelas incrivelmente talentosas precisam realmente tentar em seu comércio deveria ser emitido por um cara que só sabe como tentar. demais duro no seu.

Todas essas três horas foram difíceis de ver. Isso faz você perguntar, quem é o jogo da NBA Stars? Eu sei que a resposta é dinheiro. Os patrocinadores são patrocinadores e ofertas de televisão são ofertas de televisão, mas Deus é um produto ruim.

Graças aos deuses da televisão por Mac McClung no concurso de Dunk no sábado à noite para dar aos fãs algo Vale a pena ajustar para este fim de semana. Em geral, o concurso de 3 pontos é uma coisa decentemente divertida, mas mesmo esses cílios este ano.

Stephen Curry nem participou do All-Star na noite de sábado em sua quadra local. Curry, que venceu o MVP da ASG, alcançou um meio casual no jogo STAR. Foi o melhor ponto culminante na quadra da noite. Mas um cara chamado Jaren realmente alcançou o tiro mais memorável no domingo, quando acumulou um logotipo de 3 por US $ 100.000.

Jaren e Kevin Hart. É isso que todos vão se lembrar de 2025 NBA All-Star Production. Houve um tempo em que os jogos All-Star foram ótimos porque os melhores jogadores do mundo se importavam o suficiente para tentar, pelo menos no quarto trimestre e/ou quando eles tiveram um confronto individual em particular, mas naqueles dias, obviamente, obviamente, Eles se foram há muito tempo.

Houve também uma época em que o jogo All-Star foi ótimo, porque as pessoas não tinham acesso a nenhum jogo da NBA que queria ver qualquer dia da semana. No passado, você pode não ver uma superestrela específica ao longo da temporada, exceto uma vez ao seu mercado ou apareceu na televisão nacional. Esta foi uma oportunidade de mostrar muitos jogadores incríveis que estavam em grande parte escondidos das massas.

Agora, é apenas a terceira vez nesta semana que você verá Jayson Tatum e Donovan Mitchell atirarem em muitos 3. Não há nada emocionante ou único nisso. Francamente, e acho que falo pela maioria das pessoas que realmente gostam de ver o basquete da NBA, vemos mais do que o suficiente desses jogadores, no TNT ou na ESPN ou no passe da liga.

É o suficiente. Eu garanto a você. Ninguém precisa neste fim de semana, especialmente os próprios jogadores. Dê a eles um tempo. E pelo amor de todas as coisas sagradas, se nada mais, dê -nos um descanso de Kevin Hart.