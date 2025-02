O jogo do Spurs-Grizzlies foi adiado depois que os fãs desmoronam perto da quadra pouco antes do aviso

Ja Morant, Jaylen Wells e seus colegas de equipe do Grizzlies se enrolaram em oração depois que um fã caiu nas arquibancadas. (Foto AP/Brandon Dill)

A gorjeta entre o Grizzlies de Memphis e os Spurs de San Antonio foi adiada na noite de segunda -feira, depois que um fã nas arquibancadas desmoronou e experimentou uma emergência médica.

O incidente ocorreu antes da dica do tempo da CT programada para 19:00 em Memphis. Os entrevistados médicos de emergência foram ao tribunal com uma maca e administraram o RCP ao fã do tribunal, de acordo com Atração comercial de Memphis.

Os jogadores e treinadores do Grizzlies se reuniram em um círculo de oração perto de seu banco quando o fã recebeu tratamento médico.

Os atendentes de emergência levaram o ventilador em uma maca. De acordo com a transmissão da Fanduel Sports Network, o fã foi transportado do fórum da FedEx em uma ambulância. A natureza da emergência médica e a condição do ventilador não foram inicialmente claras.

Os jogadores pararam o aquecimento e foram para seus respectivos armários após o incidente. Eles retornaram ao tribunal com 15 minutos no relógio de aquecimento e finalmente avançaram às 7:50 CT após um atraso de aproximadamente 50 minutos.