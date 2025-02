O jogo turco é abandonado quando os oponentes do Galatasaray param

Os jogadores de Adan Demirspor saltaram em campo na primeira metade da partida para uma viagem com os líderes da Super Liga Galatasaray no domingo, depois que o juiz lhes concedeu uma punição, informou a agência de notícias do estado da Turquia. Anadol disse que a equipe partiu em 30 minutos depois que o Galatasaray assumiu a liderança por 1 a 0, e Alvaro Morata marcou um gol com os pênaltis. Após a partida, a equipe do juiz foi conversar com eles no vestiário, o que causou o anúncio de que a partida no Rams Park Stadium foi abandonada.

Os relatórios da mídia turca disseram que a banda, que é a mesa mais baixa, atacou em protesto por causa do que, eles afirmaram, era “a corrupção do juiz”.

