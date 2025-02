O jovem Jamshedpur FC Mohammed Sanan abre para jogar contra os melhores clubes e ambições da seleção nacional

Mohammed Sanan tem sido sublime para os mineiros vermelhos.

O garoto -propaganda Jamshedpur FC, Mohammed Sanan, está brilhando, emergindo como uma figura fundamental na configuração Khalid Jamil. Quando os mineiros vermelhos chegam a fechar a lacuna com os cigarros da mesa Mohun Bagan, a habilidade de ataque de Sanan tem sido fundamental em sua busca pelo escudo ISL.

O jogador de 20 anos de Malappuram, Kerala, não foi apenas um contribuinte constante, mas também apresentou uma amostra estelar de brilho de ataque, o que o torna uma das perspectivas mais emocionantes da liga.

Em uma entrevista exclusiva à Khel Now, Sanan abre em seu tempo no Jamshedpur FC, a experiência surreal de enfrentar os melhores clubes ingleses em uma idade tão precoce, suas aspirações de obter o prêmio de jogadores emergentes de Isl e seu sonho final de representar Equipe nacional da Índia da Índia.

Sua viagem é nada menos que inspirador, um testemunho de trabalho duro, dedicação e uma paixão inabalável pelo esporte. São atenciosos enquanto mergulhamos na história de uma estrela em ascensão que pode ser a próxima grande novidade no futebol indiano.

Ao jogar contra os melhores clubes da Premier League e marcar sua estréia no ISL gol

Quando Mohammed foi questionado sobre sua experiência de jogar contra os melhores clubes da Premier League, como Wolverhampton Wanderers e Everton, aos 20 anos de idade, ele o descreveu como um dos momentos mais surreais e transformadores de sua carreira.

Ele enfatizou que a exposição a equipes de alto calibre proporcionou idéias inestimáveis, não apenas em termos de habilidade técnica, mas também para entender a mentalidade de elite necessária para competir no mais alto nível. Jogar contra alguns dos melhores atletas do mundo foi uma curva de aprendizado que ajudou a moldar seu crescimento como jogador de futebol. Seu tempo na Reliance Football Development League, onde ele teve a oportunidade de competir contra os melhores clubes europeus, foi um trampolim em sua viagem.

Sanan sente: “É muito importante brincar com o melhor. Ave dos 20 anos, quando você pode jogar contra jogadores da primeira classe, a experiência é incrível. Seu desempenho individual também evolui ao longo do tempo, quando ele compete contra atletas tão superiores.

Refletindo sobre sua estréia no objetivo de Isl contra os vencedores do Queen Shield, Mohun Bagan, Sanan o descreveu como nada menos que milagroso, um momento de intervenção divina. Ele admitiu que os nervos estavam altos quando ele pisou em campo para o seu primeiro começo de ISL, mas quando desencadeou aquele golpe impressionante no sexto minuto, ele se sentiu quase irreal. A pura alegria e descrença de marcar contra uma das maiores equipes da liga fizeram dele um marco inesquecível em sua carreira jovem, mas promissora.

Sua química com Khalid Jamil e ambições da seleção nacional

Quando Mohammed foi questionado sobre o impacto de ter um treinador indiano experiente como Khalid Jamil, ele reconheceu que tem sido uma vantagem significativa. Ele enfatizou que a ausência de uma barreira de comunicação permite uma troca sem problemas de idéias e instruções, o que facilita para os jogadores entender e executar a visão do treinador.

Sanan descreveu Jamil como um mentor incrível, alguém que é muito exigente no campo, mas uma personalidade completamente diferente. Admire a capacidade do treinador de levar seus jogadores aos seus limites e, ao mesmo tempo, é acessível e abrangente além do campo.

Ele disse: “O Sr. Khalid é uma pessoa muito diferente dentro e fora do campo. Ter alguém como ele realmente facilita as coisas para mim. Mas às vezes ele é realmente exigente e é isso que o faz extrair o melhor dos jogadores.

Quando perguntado sobre suas aspirações de jogar pela seleção indiana, Sanan disse que é o último sonho para qualquer jogador de futebol indiano. No entanto, ele prefere ficar no chão e se concentrar no presente. Sua prioridade imediata é contribuir para o sucesso do Jamshedpur FC e ajudar a equipe a enviar a tabela de pontos ISL. Ele acredita que, em vez de apressar sua viagem, ele deve permanecer completamente comprometido com suas performances no nível do clube, confiando que as oportunidades da equipe nacional seguirão quando a hora certa.

Sanan exclui a noção de que os jogadores indianos estão em sua zona de conforto

Quando Mohammed curou curado se os jogadores indianos se sentirem confortáveis ​​demais na Super League India e se isso impedir sua ambição de se mudar para o exterior, ele reconheceu que, embora essa percepção exista, não é totalmente precisa. Ele acredita que a mentalidade em torno do futebol indiano precisa evoluir. Enquanto ele teve a sorte de jogar pela Reliance, que abriu portas para ele competir em alto nível desde tenra idade, ele argumenta que o próprio ISL desempenha um papel crucial na configuração do futuro dos jogadores de futebol indianos.

Sanan enfatizou que o ISL oferece uma oportunidade de ouro para jovens jogadores em diversas regiões já esquecidas pelo país para mostrar seu talento em um ótimo cenário. Serve como um campo de jogo para aspirantes a jogadores de futebol em todo o país, o que lhes permite competir em um nível de elite e atrair atenção global.

Ele acredita firmemente que, em vez de limitar os jogadores às suas áreas de conforto, o ISL atua como uma plataforma de lançamento para muitos, ajudando -os a desenvolver suas habilidades, obter exposições e eventualmente deixar uma marca no cenário internacional.

Eles podem curar o jogador emergente do ISL?

Quando Mohammed foi questionado sobre o charme de grandes contratos de dinheiro que muitas vezes infligem jovens jogadores a se concentrarem no tempo e no desenvolvimento do jogo, era inequívoco em sua posição. Ele declarou firmemente que sempre priorizava uma equipe que oferece mais tempo de jogo e oportunidades em um que simplesmente oferece um cheque de pagamento lucrativo. Para o curandeiro, o futebol sempre foi sobre o amor do jogo, e ele acredita que o dinheiro é transitório, enquanto a oportunidade de treinar, melhorar e jogar constantemente é inestimável.

Sanan diz: “O dinheiro vai ir e ir. Mas quando eu cresço, tudo o que eu amava era jogar futebol. Em qualquer dia, eu assinaria uma equipe que me daria mais tempo e oportunidades de jogo.

Em relação às suas ambições e à possibilidade de ganhar o Prêmio de Jogador Emergente da ISL, Sanan admitiu que acredita e instinto para alcançar esse reconhecimento. No entanto, ele permanece firme em sua filosofia para se concentrar no presente. Sua prioridade é dar o seu melhor para o Jamshedpur FC, confiando que elogios e honras seguirão naturalmente.

Também foi solicitado que a cura fosse descrita nos principais atributos. Havia um 7/10 em ritmo, 6,5/10 em pingos, 5/10 em tiro e 5/10 passados. Quando perguntado sobre sua humilde auto -avaliação, ele respondeu com honestidade e pragmatismo, afirmando que, se já fosse excepcional em todas as áreas, ele competiria internacionalmente. Ele enfatizou que ainda está crescendo como jogador de futebol e está determinado a continuar evoluindo, com o objetivo final de jogar nos mais altos níveis de esporte.

