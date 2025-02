O kicker de Eagles, Jake Elliott, tem um Historic Super Bowl, quebrando um recorde, atraindo outros dois em Victoria

Nova Orleans – Jake Elliott é oficialmente o kicker mais preciso em Super Bowl história. O pateler do Philadelphia Eagles perfurou quatro gols de campo durante a vitória dos Eagles por 40 a 22 sobre o Kansas City Chiefs no LIX do Super Bowl, o que significa que ele agora tem 9 de 9 em sua carreira no Super Bowl. Ao entrar no LIX do Super Bowl, Elliott estava empatado em Ray Wersching pelo recorde do Super Bowl da maioria das tentativas de gol de campo inalteradas, mas agora o disco pertence apenas a Elliott.

Wersching, o ex -49ers chutando tocou em dois Super Bowls e tinha 5 por 5.

Ao chegar no domingo à noite, Elliott também tinha 5 por 5 no grande jogo antes de acertar seu chute de 48 jardas que deram aos Eagles uma vantagem de 10-0.

Elliott acabou atingindo quatro gols de campo no LIX do Super Bowl, que está empatado durante a maior parte de um único jogo na história do Super Bowl (também atingiu entre 29 e 50 enquanto ajustado a outros 48 jardas. Don Chandler (Super Bowl II com Packers), Wersching (Super Bowl XVI) e Harrison Butker (Super Bowl LVIII) são os únicos outros kickers que fazem quatro gols de campo em um único jogo.

Graças a esses quatro chutes, Elliott agora tem nove gols de campo para sua carreira no Super Bowl, que está empatada com Butker pela maioria na história do Super Bowl.

Elliott às vezes lutava durante a temporada regular, mas essas lutas tremeam e se tornaram ótimas mais uma vez no Super Bowl. O jogo contra o Chiefs é o terceiro Super Bowl em que Elliott jogou desde que assinou com o Eagles em 2017.

O Kicker do Eagles alcançou três gols de campo na vitória de 41 a 33 da Filadélfia sobre os Patriots no Super Bowl LII (46, 42, 25), incluindo um chute de 46 jardas nos últimos 90 segundos que chamaram seu chute favorito em sua carreira Na noite de abertura do Super Bowl.

No LVII do Super Bowl, ele acrescentou mais dois contra os chefes de 33 e 35 jardas.

Para sua carreira no Super Bowl, Elliott é perfeito, o que o torna um dos kickers da pós -temporada mais embreagem da história da NFL.

