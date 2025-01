O lançamento do GTA 6 provavelmente será adiado até 2026, prevê jornalista sênior

Grande decepção?

No início do novo ano, muitos fãs e a comunidade de jogadores estavam entusiasmados porque estávamos muito perto do GTA 6. Um novo jogo Grand Theft Auto será finalmente lançado este ano.

No entanto, relatórios e afirmações recentes feitas por um jornalista sênior da Bloomberg disseram que o jogo poderia ser adiado mais uma vez. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Kai Cenat anunciou e confirmou que fará uma maratona de GTA 6, tentando completar o jogo 100% quando for lançado 👀🔥 pic.twitter.com/heGwUiQulw -ryan 🤿 (@scubaryan_) 5 de janeiro de 2025

Por que outro atraso para GTA 6?

De acordo com o jornalista sênior da Bloomberg, Jason Schreier, o GTA 6 da Rockstar é um projeto tão grande e ambicioso que eles poderiam pensar em outro adiamento em vez de apressar as coisas. Schreier observou: “O próximo Grand Theft Auto é um jogo enorme e ambicioso, espero que chegue até 2026.”

Este desejo e decisão poderiam ser tomados para evitar o excesso de trabalho do desenvolvedor que poderia afetar o projeto. Eles querem oferecer um produto suave e sofisticado, evitando os obstáculos enfrentados por outros lançamentos de alto nível como Cyberpunk 2077.

Se esta previsão de Schreier estiver correta, os usuários de PC poderão ter que esperar até 2027 para o lançamento. Será uma grande decepção para os torcedores que aguardavam a partida.

Schreier sugeriu dois grandes anúncios para 2025 que poderiam deixar os jogadores entusiasmados: o tão esperado lançamento de Silksong e o lançamento de Half-Life 3. Esses desenvolvimentos podem trazer algum alívio aos fãs que aguardam o próximo grande sucesso da Rockstar.

Pensamentos

Pessoalmente, odeio esta notícia se for verdade. A Rockstar não forneceu novos detalhes ou atualizações sobre GTA 6 até agora. Muitos torcedores já começaram a suspeitar que existe a possibilidade deste jogo ser adiado mais uma vez.

Mas esta pode ser uma decisão muito boa. Como fãs, esperamos por este jogo há muito tempo e nossas expectativas estão realmente fora de controle no momento. Esperamos que a Rockstar entregue algo que será lembrado para sempre na comunidade de jogos. E para fazer isso direito, eles não querem apressar nada e entregar um IP defeituoso ou com bugs.

Embora fosse uma grande decepção, pelo menos os fãs esperarão pacientemente pelo jogo se ele for adiado novamente. Além disso, isso se baseia nas fontes, previsões e relatórios de Jason Schreier. Ainda não há nada oficial, então teremos que esperar primeiro pela confirmação oficial.

