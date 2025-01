O legado de Kobe ainda está vivo: Larry Nance Jr. se junta ao KOC para falar sobre Mamba | Kevin O’Connor Show

Neste episódio de ‘The Kevin O’Connor Show’, o jogador da NBA Larry Nance Jr. vai se lembrar de seu ex -companheiro de equipe, Kobe Bryant. Koc e Larry têm dificuldade em acreditar que cinco anos se passaram desde que perdemos a lenda. Eles falam sobre o impacto duradouro que Kobe teve na carreira de Larry e alguns dos momentos engraçados que compartilharam dentro e fora da quadra. Larry estava sentado na primeira fila para ver o último jogo de 60 pontos de Kobe e contou a Kevin como era ver como ele desenvolveu aquela noite especial.

Tom Halersroh se junta a discutir as últimas notícias da liga, incluindo as mais recentes conversas comerciais que cercam a estrela insatisfeita de Miami Heat, Jimmy Butler. Os dois também falam sobre Steph Curry, Zach Lavine, Khris Middleton, Bradley Beal, os Dallas Mavericks cheios de lesões e muito mais.

(0:53) O Suns muda sua primeira rodada para seleção de jazz

(7:17) Jimmy Butler suspendeu novamente

(12:33) Rumores comerciais de Zach LaVine

(20:03) Steph Curry para os Spurs?

(40:09) Atualização sobre lesões leves

(42:43) Jarred Vanderbilt autorizado a jogar

(43:10) As memórias favoritas de Tom sobre Kobe Bryant

(45:48) Lembrando Kobe Bryant com Larry Nance Jr.

O ex -Los Angeles Lakers Kobe Bryant e Larry Nance Jr juntos na quadra. Nance se junta a Kevin O’Connor para refletir sobre a raça e o legado de Kobe Bryant como o quinto aniversário de sua morte está se aproximando. (Foto de Harry How/Getty Images)

🖥️ Veja este episódio completo no YouTube

Veja o resto da família do podcast do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo